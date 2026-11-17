Một tàu chở dầu cập cảng Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Sau đợt tăng mạnh trong tháng 10, chi phí vận chuyển trên các tuyến đường biển chính đã giảm 30-50%, tạo điều kiện để các nhà khai thác châu Phi nối lại hoạt động xuất khẩu sang châu Á.

Trong tháng 10, chi phí vận chuyển dầu từ châu Phi đến Trung Quốc tăng quá cao, khiến các nhà khai thác khó cạnh tranh. Nhiều nước buộc phải chuyển hướng bán hàng sang châu Âu và Mỹ. Theo ông Charles Thiémélé, Giám đốc khu vực châu Phi của công ty giao dịch dầu khí BGN SA, chi phí vận tải cao cũng khiến các nhà máy lọc dầu châu Á giảm mua dầu thô, góp phần kéo giá cước xuống.

Dù vẫn ở mức cao so với lịch sử, cước vận chuyển trên các tuyến chính đã giảm 30-50% đối với các chuyến giao hàng trong tháng 12, tháng 1 và tháng 2, sử dụng tàu Suezmax và VLCC có sức chở từ 1-2 triệu thùng dầu. Mức giảm vài USD/thùng cũng tạo ra khác biệt đáng kể đối với những lô hàng có khối lượng lớn.

Trung Quốc tăng mua dầu từ châu Phi

Một số quốc gia châu Phi đã ghi nhận đơn hàng mới từ các khách hàng châu Á. Unipec, công ty thương mại thuộc tập đoàn lọc dầu Sinopec của Trung Quốc, cùng SK Energy của Hàn Quốc vừa mua nhiều lô dầu từ khu vực châu Phi cận Sahara, đặc biệt là Gabon và Congo. Dầu thô Angola cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng này.

Tuy nhiên, châu Phi không phải khu vực duy nhất được hưởng lợi. Chi phí vận tải giảm cũng giúp dầu từ Mỹ Latinh và Mỹ trở nên cạnh tranh hơn tại thị trường Trung Quốc.

Cạnh tranh khiến giá bán dầu châu Phi vẫn chịu sức ép

Cước vận tải giảm không đồng nghĩa các nước khai thác châu Phi sẽ gia tăng lợi nhuận. Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn cung, các nhà xuất khẩu phải điều chỉnh giá bán sao cho tổng chi phí dầu thô và vận chuyển vẫn nằm trong mức chấp nhận được đối với người mua Trung Quốc.

Theo Bloomberg, Congo vừa bán hai lô dầu thô Djéno với mức chiết khấu 22 USD/thùng so với giá dầu Brent. Ông Charles Thiémélé đánh giá đây là mức chiết khấu lớn, gây thất thu đáng kể cho nước xuất khẩu.

Do đó, các nhà khai thác châu Phi phải liên tục theo dõi biến động cước vận tải để điều chỉnh giá bán, vừa duy trì sức cạnh tranh và khả năng tiêu thụ, vừa hạn chế mức lợi nhuận phải hy sinh.

Nh.Thạch