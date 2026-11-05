Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam': Mở rộng không gian tiêu dùng trong giai đoạn mới

Đổi mới cách tiếp cận, đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng

Sau nhiều năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần hình thành nhận thức tích cực trong xã hội về lựa chọn, sử dụng sản phẩm trong nước. Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của phương thức mua sắm và nhu cầu thị trường, cách thức triển khai Cuộc vận động cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Việc khuyến khích người dân ưu tiên hàng Việt không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, cổ động mà cần gắn với những điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng tiếp cận, tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Năm 2026, yêu cầu này được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Ngày 5-4-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88/NQ-CP về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nghị quyết xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, địa phương là địa bàn trọng điểm trong triển khai các giải pháp kích cầu, qua đó tạo thêm động lực cho sản xuất trong nước và sức mua của thị trường nội địa.

Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của thành phố đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-BCĐCVĐTP ngày 27-1-2026 về thực hiện Cuộc vận động trong năm. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội ban hành Văn bản số 24-HD/BTGDVTU ngày 29-1-2026 về thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động năm 2026. Nội dung tuyên truyền chú trọng giới thiệu các mô hình, điển hình tiêu biểu; sản phẩm được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”; phổ biến kiến thức về quyền lợi người tiêu dùng và khuyến khích sử dụng hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Việc triển khai được gắn với đặc điểm từng địa bàn, đơn vị. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp. Cùng với hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp xã, phường, những nội dung này góp phần đưa hoạt động tổ chức thực hiện đến gần hơn với cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Bên cạnh phương thức tuyên truyền truyền thống, các nền tảng thông tin điện tử, mạng xã hội và kênh trực tuyến mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Tại khu dân cư, chợ truyền thống và địa bàn ngoại thành, các hoạt động giới thiệu sản phẩm, hội chợ, điểm bán hàng Việt tiếp tục có ý nghĩa thiết thực.

Dù triển khai bằng hình thức nào, nội dung tuyên truyền cần chú trọng cung cấp thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp, địa chỉ phân phối và quyền lợi người mua, giúp người dân có thêm cơ sở lựa chọn hàng hóa trong nước.

Các bạn trẻ tại chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt” năm 2026. Ảnh: Internet

Cùng với tuyên truyền, việc tạo điều kiện để hàng Việt hiện diện tại nhiều địa điểm mua sắm cũng có ý nghĩa quan trọng. Các chương trình khuyến mại, tuần hàng, hội chợ và kết nối cung - cầu không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng đa dạng, thuận tiện hơn. Khi thông tin minh bạch và cơ hội mua sắm được mở rộng, sự ưu tiên hàng Việt sẽ dần được hình thành từ nhu cầu, lợi ích thực tế của mỗi người dân.

Xây dựng hệ sinh thái kết nối từ sản xuất đến tiêu dùng

Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường là yêu cầu quan trọng đối với hàng hóa trong nước. Bên cạnh hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích và chợ truyền thống, thương mại điện tử đang tạo thêm không gian tiêu thụ mới. Vì vậy, kết nối đa dạng các kênh phân phối sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương có thêm cơ hội đưa sản phẩm đến người mua.

Sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 5 sao của Hà Nội. Ảnh: PV

Tại Hà Nội, các chương trình khuyến mại, hội chợ, tuần hàng Việt và hoạt động đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, khu công nghiệp tiếp tục góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và điều chỉnh phương thức phân phối.

Với hàng hóa địa phương, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, việc kết nối với hệ thống bán lẻ, điểm giới thiệu sản phẩm và hoạt động xúc tiến thương mại có thể mở rộng phạm vi tiêu thụ, giảm sự phụ thuộc vào thị trường tại chỗ.

Đáng chú ý, ngày 29-10-2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký ban hành Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030. Đây là định hướng chính sách dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái hàng Việt Nam, kết nối các khâu từ doanh nghiệp, sản phẩm đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Chương trình đặt mục tiêu phát triển thị trường nội địa theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao tỷ lệ hàng Việt và tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp. Đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu đạt khoảng 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ hàng Việt tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước đạt trên 80%, tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là xây dựng, vận hành Nền tảng số hàng Việt Nam, kết nối và xác thực dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, kết quả đánh giá đáp ứng tiêu chí, truy xuất nguồn gốc, điểm phân phối và phản hồi của người tiêu dùng.

Chương trình cũng đặt mục tiêu hình thành ít nhất 5 gian hàng số chuyên ngành hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử lớn. Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố triển khai chương trình kết nối cung - cầu hàng Việt theo ngành hàng ưu tiên hằng năm; ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và công bố trên Nền tảng số hàng Việt Nam.

Phấn đấu ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và công bố trên Nền tảng số hàng Việt Nam. Ảnh: Internet

Những mục tiêu này cho thấy công nghệ số không đơn thuần phục vụ quảng bá, bán hàng mà còn hỗ trợ minh bạch thông tin và kết nối các khâu trong quá trình lưu thông. Khi dữ liệu về sản phẩm, nguồn gốc, doanh nghiệp và địa chỉ phân phối được liên thông, người mua có thêm cơ sở tìm hiểu, lựa chọn; doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong tiếp cận khách hàng và nắm bắt phản hồi thị trường. Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, mở rộng kênh phân phối cần đi đôi với bảo đảm chất lượng hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng. Hoạt động mua bán trên môi trường số mang lại nhiều thuận tiện nhưng cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận xuất xứ.

Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030 đề ra nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên cả kênh truyền thống và thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện vi phạm, đồng thời thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng.

Việc cung cấp thông tin rõ ràng, hỗ trợ người mua nhận diện hàng hóa đáp ứng tiêu chí cũng góp phần bảo vệ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Khi quyền lợi được bảo đảm và niềm tin được củng cố, người tiêu dùng sẽ có thêm cơ sở để lựa chọn hàng Việt trong đời sống hằng ngày.

Từ đổi mới tuyên truyền đến kết nối tiêu thụ, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang được đặt trong yêu cầu phát triển thị trường nội địa đồng bộ hơn. Cơ quan quản lý giữ vai trò hoàn thiện cơ chế, chính sách và kiểm soát thị trường; doanh nghiệp chủ động tham gia các kênh phân phối; các tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò vận động cộng đồng; người tiêu dùng trực tiếp lựa chọn và phản hồi về sản phẩm.

Khi hàng Việt được tiếp cận thuận tiện, thông tin minh bạch và quyền lợi người mua được bảo đảm, sự ưu tiên sẽ dần trở thành thói quen tiêu dùng tự nhiên. Đây cũng là cơ sở để Cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.