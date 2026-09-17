Cước vận chuyển tiến sát đỉnh 3 năm, doanh nghiệp Hàn Quốc chịu sức ép chi phí

Chỉ số vận tải container Thượng Hải (SCFI), một trong những thước đo quan trọng của giá cước vận chuyển container toàn cầu, đạt 3.662,18 điểm trong tuần thứ hai của tháng 9, tăng 72,13 điểm so với tuần trước. Đây là tuần tăng thứ 7 liên tiếp và đưa chỉ số này tiến sát mức 3.733,8 điểm ghi nhận năm 2024.

Đà tăng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, trong khi giá dầu quốc tế đi lên. Các nhà xuất khẩu Hàn Quốc vì vậy phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ chi phí logistics.

Ảnh minh họa: Theo Korea JoongAng Daily.

Nguyên nhân chính là sự gián đoạn đồng thời tại eo biển Hormuz và khu vực Biển Đỏ. Khi các tuyến vận tải quan trọng bị ảnh hưởng bởi xung đột Mỹ - Iran, nhiều tàu buộc phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng. Tuyến đường vòng này có thể kéo dài thời gian vận chuyển thêm khoảng 30 ngày, đồng thời khiến chi phí nhiên liệu tăng hơn gấp đôi.

Tình hình càng phức tạp sau khi đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, làm gia tăng thêm rủi ro đối với hoạt động vận chuyển năng lượng.

Ngành thiết bị gia dụng chịu tác động rõ rệt do đặc thù sản phẩm cồng kềnh, phụ thuộc nhiều vào vận tải biển. Trong nửa đầu năm, Samsung Electronics chi 1,32 nghìn tỷ won (976,65 triệu USD) cho vận chuyển, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí của LG Electronics cũng tăng 7,4%, lên 1,53 nghìn tỷ won.

Các doanh nghiệp lo ngại việc chuyển phần chi phí vận tải tăng thêm sang người tiêu dùng thông qua giá bán có thể ảnh hưởng đến nhu cầu. Samsung đang tập trung cải thiện cơ cấu sản phẩm và tinh giản hệ thống logistics để bảo vệ lợi nhuận. Thay vì tăng giá, hãng dự kiến đẩy mạnh doanh số các sản phẩm cao cấp nhằm cải thiện biên lợi nhuận, đồng thời cắt giảm những khoản chi không cần thiết trong bối cảnh giá chip nhớ cũng tăng.

LG Electronics lựa chọn hướng đi khác khi đa dạng hóa cơ sở sản xuất và mở rộng mảng B2B. Việc tăng sản xuất tại Brazil, Ấn Độ và một số thị trường khác giúp doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ, qua đó giảm chi phí vận chuyển.

Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, chi phí vận chuyển hàng xuất khẩu bằng đường biển đến bờ Đông nước Mỹ đạt 9,97 triệu won/2 TEU trong tháng trước, tăng 24,8% so với tháng liền trước. Cước vận chuyển tới Trung Đông cũng tăng tháng thứ 6 liên tiếp, lên 8,84 triệu won. Trong khi đó, cước tới Liên minh châu Âu và Trung Quốc lần lượt giảm 9,4% và 22,4%.

Chi phí logistics tăng cao đang tạo áp lực lên nhiều ngành hàng tiêu dùng. Một số doanh nghiệp thực phẩm và may mặc đã tăng giá bán, viện dẫn áp lực chi phí tích lũy. Các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng lớn hơn do khó ký được các hợp đồng vận chuyển dài hạn, khiến họ dễ bị tác động khi giá cước biến động.

Nguồn cung tàu cũng chịu sức ép khi nhiều tàu chở năng lượng đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Một quan chức ngành lọc dầu cho biết các nhà máy đang tìm nguồn dầu thô thay thế từ Bắc Mỹ và những khu vực khác, nhưng phương án này cũng kéo theo chi phí vận chuyển cao hơn.

Nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo dài, mặt bằng cước vận tải và áp lực chi phí đối với doanh nghiệp có thể duy trì ở mức cao trong thời gian tới.