Cước vận chuyển dầu Nga sang Ấn Độ lập kỷ lục

Theo Reuters, chi phí vận chuyển tăng cao đang làm giảm lợi ích mà Nga có thể thu được từ đà tăng của giá dầu. Moscow hiện phải đưa phần lớn dầu thô từ các cảng phía tây sang châu Á, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc, qua những tuyến đường biển dài và tốn kém.

Theo các nhà giao dịch và tính toán thị trường, chi phí vận chuyển dầu thô Urals của Nga sang châu Á hiện ở mức khoảng 30 USD/thùng trở lên.

Ảnh minh họa: Theo Oilprice.

Cụ thể, cước vận chuyển dầu Urals từ Biển Đen đến Ấn Độ bằng tàu chở dầu Suezmax có sức chở khoảng 140.000 tấn đã tăng lên mức kỷ lục 27-30 triệu USD cho mỗi chuyến đi một chiều. Mức này cao hơn đáng kể so với khoảng 19 triệu USD trong tháng 9, theo các nhà giao dịch.

Đà tăng cước vận chuyển dầu Nga diễn ra trong bối cảnh chi phí vận chuyển các mặt hàng năng lượng trên toàn cầu cũng leo thang. Chi phí logistics tăng cao có thể làm giảm lợi nhuận xuất khẩu của Nga, ngay cả khi giá dầu thô duy trì ở mức cao.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg tổng hợp, lượng dầu thô Nga vận chuyển đến Ấn Độ đạt trung bình chỉ 310.000 thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 4/10. Đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 4 tuần kể từ tháng 3/2022, khi Ấn Độ bắt đầu tăng mạnh nhập khẩu dầu Nga giá rẻ, bất chấp các biện pháp hạn chế mua dầu Nga của phương Tây và những lệnh trừng phạt được áp đặt sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hiện dầu thô Nga không còn mang lại lợi thế rõ rệt về giá và mức độ rủi ro cho các nhà nhập khẩu Ấn Độ như trước. Bên cạnh biến động giá, nguy cơ Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa Ấn Độ cũng khiến hoạt động giao dịch trở nên khó lường hơn.

Chính phủ Ấn Độ chưa yêu cầu các nhà máy lọc dầu cắt giảm nhập khẩu dầu Nga. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã thận trọng hơn trong những tuần gần đây, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành đạo luật cho phép Washington áp thuế thương mại lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu và khí đốt Nga với khối lượng lớn.

Theo các nhà phân tích, Ấn Độ khó có thể thay thế hoàn toàn nguồn dầu Nga, ngay cả khi đối mặt với nguy cơ Mỹ áp thuế 100% đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này. Dù vậy, chênh lệch giá giữa dầu Urals của Nga và dầu Trung Đông, cùng nguồn cung dồi dào hơn từ Trung Đông, đang tạo điều kiện để các nhà máy lọc dầu Ấn Độ giảm dần lượng dầu mua từ Nga.