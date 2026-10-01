Cuộc tử hình nữ tử tù bằng thuốc độc thất bại ở Mỹ

Christa Pike, 50 tuổi, dự kiến bị hành quyết tối 30/9 tại nhà tù an ninh tối đa Riverbend ở thành phố Nashville. Nếu việc thi hành án diễn ra, Pike sẽ là phụ nữ đầu tiên bị xử tử tại Tennessee trong khoảng 200 năm qua.

Tử tù Christa Pike. Ảnh: Cơ quan Cải huấn Tennessee

Tuy nhiên, các nhân chứng truyền thông có mặt tại nhà tù cho biết giới chức dường như đã truyền cho Pike hai liều pentobarbital, song bà vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn và còn phát ra tiếng ngáy hơn 40 phút sau liều cuối cùng.

Kim Chandler, phóng viên AP và là một trong những nhân chứng, cho biết trong quá trình thi hành án, Pike từng nhìn về phía các cán bộ nhà tù và hỏi liệu bà “có phải cảm thấy như vậy hay không”.

“Miệng bà ấy mở ra vài lần, sau đó bà bắt đầu ngáy rất to”, Chandler kể, thêm rằng âm thanh này kéo dài nhiều phút.

Rèm che buồng hành quyết được đóng lần cuối vào khoảng 20h06. Đến 20h53, khi quản giáo yêu cầu các nhân chứng rời khỏi khu vực, Pike vẫn được nghe thấy đang ngáy lớn và “rõ ràng còn sống”, theo Chandler.

Will Puckett, phóng viên đài WVLT và cũng là nhân chứng, cho biết sau khi rèm được kéo xuống, ông nghe thấy tiếng nhiều cánh cửa mở rồi đóng. Các luật sư và cố vấn tinh thần của Pike liên tục ra vào khu vực. Đến 20h53, hệ thống âm thanh bị ngắt sau khi quản giáo yêu cầu toàn bộ nhân chứng rời đi.

Trong lúc quá trình thi hành án diễn ra, nhóm luật sư của Pike nộp kiến nghị khẩn cấp lên Tòa án Liên bang Khu vực Đông Tennessee, đề nghị chấm dứt việc hành quyết.

Đơn kiến nghị nêu Pike “chưa mất ý thức, vẫn còn nhịp tim và có thể nghe rõ tiếng ngáy”. Các luật sư cũng cho biết rèm trong buồng hành quyết đã hai lần được kéo xuống.

Trong hồ sơ bổ sung gửi tòa án, Tổng chưởng lý Tennessee Jonathan Skrmetti xác nhận Pike đã được đưa đến bệnh viện và đang được chăm sóc y tế. Giới chức không công bố tình trạng của bà cũng như tên cơ sở tiếp nhận điều trị.

“Đêm nay, bang Tennessee một lần nữa không thể thực hiện một bản án tử hình hợp pháp”, nhóm luật sư của Pike ra tuyên bố. Họ cho rằng những lo ngại từng được nêu trước đó, gồm khó tiếp cận tĩnh mạch, tổn thương mạch máu, chất lượng pentobarbital và khả năng ứng phó y tế khi xảy ra sự cố, đã trở thành hiện thực.

Luật sư nói họ chưa được thông báo về tình trạng sức khỏe của thân chủ.

Cơ quan Cải huấn Tennessee khẳng định đã tuân thủ toàn bộ quy trình hành quyết hợp pháp, được văn phòng tổng chưởng lý phê duyệt.

Cơ quan này cho biết hóa chất dùng trong quy trình tiêm thuốc độc trước đây vẫn phát huy tác dụng và quy định hiện hành không cho phép thực hiện thêm biện pháp nào ngoài những thủ tục đã tiến hành.

Sau sự cố, Thống đốc Tennessee Bill Lee thông báo đình chỉ vụ hành quyết duy nhất còn được lên lịch tại bang này từ nay đến cuối năm. Ông đồng thời yêu cầu tổ chức một cuộc điều tra toàn diện, do bên thứ ba thực hiện, nhằm xác định chính xác điều gì đã xảy ra.

Vụ hành quyết được tiến hành sau nhiều diễn biến pháp lý vào phút chót. Pike ban đầu dự kiến bị xử tử lúc 10h ngày 30/9, nhưng Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 6 cho rằng cần tạm hoãn trong thời gian ngắn để xem xét các khiếu nại mới từ nhóm luật sư.

Tòa án Tối cao Mỹ sau đó cho phép tiếp tục thi hành án. Ba thẩm phán Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson phản đối quyết định này.

Pike từng viết trong một lá thư trước khi bị bác đơn xin ân xá rằng bà không sợ chết, nhưng lo lắng về quá trình hành quyết.

Pike bị giam từ năm 1995 vì sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, người từng học cùng bà tại Trung tâm Job Corps ở Knoxville. Theo hồ sơ tòa án, Pike mới 18 tuổi khi cùng bạn trai và một người bạn tấn công, sát hại Slemmer.

Bà bị tuyên án tử hình năm 1996, khi 20 tuổi, trở thành phụ nữ trẻ nhất bị đưa vào khu tử tù trong thời kỳ hiện đại của án tử hình tại Mỹ.

Các luật sư nhiều lần kháng cáo, cho rằng quá trình xét xử ban đầu chưa phản ánh đầy đủ hoàn cảnh Pike từng bị bạo hành, bỏ rơi và tổn thương thời thơ ấu, cũng như các vấn đề sức khỏe tâm thần của bà. Tuy nhiên, đơn xin ân xá cuối cùng đã bị Thống đốc Lee bác trước ngày thi hành án.