Cuộc truy sát bằng súng giữa hai băng nhóm giang hồ gây chấn động

Từ mâu thuẫn trong khoản vay 350 triệu đồng, hai nhóm giang hồ đã huy động ô tô, súng đạn và hung khí truy đuổi, nã đạn vào nhau trên đường Láng - Hòa Lạc. Sau nhiều lần điều tra bổ sung, xét xử và truy bắt đối tượng bỏ trốn, vụ án khép lại với những bản án nghiêm khắc của TAND TP. Hà Nội.

Cuộc truy sát, nổ súng nã đạn vào ô tô

Vụ án bắt nguồn từ việc Nguyễn Bích Thanh (SN 1978) cầm cố chiếc ô tô Honda Civic BKS 30L-90xx cho vợ chồng Bạch Thành Hải để vay 350 triệu đồng. Đến hạn nhưng Thanh không trả tiền, Hải nhiều lần tìm gặp đòi nợ nhưng không được giải quyết.

Khoảng 22h ngày 1/3/2010, Hải cùng hai người bạn là Tính và Quang tìm đến quán karaoke X6 trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) để gặp Thanh. Không gặp được người cần tìm, Hải xảy ra xô xát với Nguyễn Quang Đạt (anh họ Thanh, quản lý quán). Trong lúc hỗn chiến, Tính dùng cốc thủy tinh ném Đạt, khiến kính quán karaoke bị vỡ, thiệt hại 4,5 triệu đồng.

Bực tức trước sự việc, Đạt gọi điện cho Thanh, đồng thời liên hệ với Phan Tùng Khải để huy động người giải quyết mâu thuẫn. Khải lập tức tập hợp đàn em, chuẩn bị súng, dao kiếm và nhiều hung khí, hẹn gặp nhóm Hải tại khu vực đầu đường Láng - Hòa Lạc.

Cuộc truy sát, nổ súng nã đạn vào ô tô của 2 băng nhóm giang hồ gây chấn động dư luận một thời. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Khi nhóm Khải di chuyển bằng ô tô đến điểm hẹn, phát hiện chiếc Honda Civic do Hải điều khiển đi ngược chiều, các đối tượng lập tức tổ chức truy đuổi. Hải tăng ga bỏ chạy theo hướng Láng - Hòa Lạc, trong khi những người đi cùng rút súng bắn trả về phía các xe truy đuổi.

Cuộc rượt đuổi nhanh chóng biến thành màn đấu súng giữa đường. Nguyễn Quang Đạt tiếp tục gọi điện thông báo cho Nguyễn Bích Thanh. Dù Thanh can ngăn, Đạt vẫn thúc giục đồng bọn quyết truy sát đối phương.

Một đối tượng trong nhóm Khải mở nóc ô tô, chĩa súng bắn về phía chiếc Honda Civic, khiến kính sau xe vỡ và một người bị thương.

Khi đến Km 24+200 đường Láng - Hòa Lạc, thuộc thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai (cũ), Hà Nội, xe của nhóm Khải áp sát, đâm chiếc Honda Civic lao xuống taluy đường. Không còn phương tiện di chuyển, Hải cùng đồng bọn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Không bắt được đối phương, các đối tượng trong nhóm Khải và Đạt tiếp tục đập phá, dùng súng bắn vào chiếc Honda Civic rồi mới rời đi.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét những người liên quan. Hai nhóm đối tượng lần lượt bị bắt giữ, riêng Phan Tùng Khải bỏ trốn khỏi địa phương.

Những bản án nghiêm khắc và cuộc truy bắt đối tượng cuối cùng

Quá trình điều tra vụ án gặp không ít khó khăn, hồ sơ phải nhiều lần trả để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kiên trì làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong vụ truy sát có sử dụng súng và nhiều hung khí nguy hiểm.

Ngày 5/8/2013, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo liên quan đến vụ án. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội danh “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm” và “Hủy hoại tài sản”.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 6/8/2013, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự công cộng. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Quang Đạt 17 năm tù; Trần Cường Thành 16 năm tù; Nguyễn Tuấn Long 13 năm tù; Nguyễn Huy Tuấn 16 năm tù; Nguyễn Quang Thỉnh và Nguyễn Văn Giang cùng 13 năm tù về tội “Giết người”.

Các đối tượng gây ra vụ truy sát, nổ súng nã đạn náo loạn đường Láng - Hòa Lạc được đưa ra xét xử.

Các bị cáo còn lại phải nhận những mức án tương ứng với hành vi phạm tội, trong đó có người bị phạt tù, có người được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn khi Phan Tùng Khải – đối tượng được xác định có vai trò tổ chức, huy động đàn em tham gia cuộc truy sát – vẫn đang lẩn trốn.

Sau thời gian lang bạt, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 6/10/2014, Khánh đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Ngày 9/4/2015, TAND TP. Hà Nội tiếp tục đưa Phan Tùng Khánh ra xét xử. Với hành vi phạm tội, bị cáo phải nhận mức án 11 năm tù về tội “Giết người”.

Việc đưa được đối tượng cuối cùng ra xét xử đã khép lại hành trình xử lý vụ án kéo dài nhiều năm, thể hiện quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc truy bắt những đối tượng phạm tội, dù chúng tìm mọi cách lẩn trốn.

Bài học cảnh tỉnh từ những cuộc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Nhìn lại vụ án, điều đáng chú ý là một tranh chấp dân sự liên quan đến khoản vay 350 triệu đồng đã bị đẩy thành cuộc truy sát bằng súng giữa đường giao thông. Chỉ vì những mâu thuẫn, sĩ diện và thói côn đồ, các đối tượng sẵn sàng huy động người, chuẩn bị vũ khí, bất chấp tính mạng của người khác và sự an toàn của cộng đồng.

Bản án nghiêm khắc là bài học cảnh tỉnh cho những cuộc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Những bản án nghiêm khắc mà TAND TP. Hà Nội tuyên phạt các bị cáo không chỉ nhằm trừng trị hành vi phạm tội mà còn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những người coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn.

Vụ án cũng cho thấy, mọi tranh chấp về tiền bạc, tài sản đều phải được giải quyết bằng những phương thức hợp pháp. Khi để sự nóng giận và thói côn đồ lấn át lý trí, cái giá phải trả không chỉ là những năm tháng tù tội mà còn có thể là sinh mạng con người và tương lai của chính những người trong cuộc.

(Tên các nhân vật đã được thay đổi).