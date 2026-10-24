Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

Bỗng dưng thành giám đốc

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, ông Ngô Mạnh Quyền (SN 1985, ở Biên Hòa, Đồng Nai) bất ngờ khi phát hiện mình đang đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ giới Vận tải Phát Mạnh Quyền (Công ty Phát Mạnh Quyền). Công ty được đăng ký thành lập tháng 12/2023, trụ sở tại xã Châu Thành, TP. Cần Thơ (Châu Thành, Hậu Giang cũ), vốn điều lệ 8,8 tỷ đồng.

Thông tin Công ty Phát Mạnh Quyền trên Cổng thông tin đăng ký DN, do ông Ngô Mạnh Quyền làm giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Ông Quyền càng lo lắng khi Công ty Phát Mạnh Quyền bị cảnh báo rủi ro cao về thuế và hóa đơn. Khi cơ quan thuế phát hiện công ty này có tổng doanh thu bán ra được ghi trên hóa đơn hơn 42 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng bán ra hơn 3,8 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa mua vào trên hóa đơn hơn 23,6 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng mua vào hơn 2,1 tỷ đồng.

Trước dấu hiệu bất thường về hóa đơn, cơ quan thuế đã phát giấy mời mời công ty lên làm việc, nhưng không nhận được phản hồi. Tiếp đó thuế phối hợp với địa phương tới địa chỉ đăng ký của Công ty Phát Mạnh Quyền kiểm tra, nhưng công ty không hoạt động tại địa chỉ này.

Dù vậy, từ cuối năm 2024 tới nay, công ty này vẫn chưa bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Công ty Phát Mạnh Quyền từng bị cảnh báo rủi ro về thuế và hóa đơn.

Ngày 22/10, phóng viên Báo Tiền Phong đã trực tiếp tìm về địa chỉ theo đăng ký của Công ty Phát Mạnh Quyền tại đường số 3, Khu tái định cư Đồng Phú, ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ. Dù đã tìm dọc đường này và trong khu vực quanh đó vài lần vẫn không phát hiện ra biển hiệu công ty đặt ở nhà nào. Khi hỏi người dân sống trong khu vực cũng không ai biết, chưa từng thấy có doanh nghiệp nào mang tên như trên hoạt động tại đây.

Lãnh đạo xã Châu Thành cho biết, qua kiểm tra không phát hiện Công ty Phát Mạnh Quyền hoạt động trên địa bàn ấp Phú Nhơn. Lãnh đạo ấp cũng không biết về công ty.

Phóng viên cũng nhiều lần gọi theo số điện thoại công ty này đăng ký (số 09075166xx) nhưng không ai bắt máy.

Chưa biết khi nào được xóa 'mác' giám đốc

Lo lắng mình có thể bị rủi ro pháp lý liên quan tới Công ty Phát Mạnh Quyền, tháng 7 vừa qua, ông Ngô Mạnh Quyền gửi đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Cần Thơ, Sở Tài chính và Thuế Cần Thơ. Ông đề nghị các đơn vị xác minh, làm rõ và thu hồi, hủy giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty này, do ông không thành lập, không chuyển nhượng và không thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp trên.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế chuyển đơn của ông Quyền tới Sở Tài chính Cần Thơ để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ghi nhận tại Khu tái định cư Đông Phú 1, 2 đều không có trụ sở Công ty Phát Mạnh Quyền, người dân trong khu cũng không thấy tên công ty này ở đây.

Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính Cần Thơ) cho biết, sau khi nhận được đơn của ông Ngô Mạnh Quyền, ngày 25/8/2026, đã phát thông báo yêu cầu Công ty Phát Mạnh Quyền báo cáo. Theo Luật doanh nghiệp, công ty phải báo cáo trong thời hạn 10 ngày. Nếu quá thời hạn 6 tháng từ ngày hết hạn báo cáo, công ty không có báo cáo sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo Phòng Đăng ký kinh doanh, quy định phải chờ 6 tháng nhằm đảm bảo việc xử lý trường hợp bị mạo danh chặt chẽ, tránh khiếu kiện ngược lại từ các bên liên quan.

"Từ khi ra thông báo trên đến nay, vẫn chưa nhận được báo cáo nào từ Công ty Phát Mạnh Quyền. Tuy nhiên, theo quy định, phải chờ đúng thời gian (6 tháng - PV) mới được ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp", đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh thông tin. Trong thời gian này, mã số thuế của doanh nghiệp sẽ bị khóa để ngăn chặn phát sinh chi phí, hoặc vi phạm mới trong thời gian chờ xử lý.

Đại diện cơ quan đăng ký doanh nghiệp chia sẻ thêm, do ông Quyền nộp đơn qua đường bưu điện, nên phải theo quy trình và thời gian trên. Nếu nộp đơn và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, công an nơi doanh nghiệp đăng ký đặt trụ sở, có biên bản khẳng định việc bị mạo danh, cơ quan chức năng sẽ có cơ sở pháp lý để xử lý và ra quyết định thu hồi giấy phép nhanh hơn.

Cảnh báo DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký của Cục Thuế.

Điều đáng nói, từ tháng 11/2024, Chi cục Thuế khu vực 4 (Thuế tỉnh Hậu Giang cũ) đã phát hiện bất thường về hoá đơn của Công ty Phát Mạnh Quyền, đã kiểm tra và ghi nhận công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Tuy nhiên, từ đó tới khi chính ông Quyền có đơn kiến nghị, các cơ quan chức năng vẫn không có động thái nào để xử lý về giấy phép kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Thuế cơ sở 9 - TP. Cần Thơ cho biết, đã nhận đơn của ông Quyền. Từ trước khi nhận đơn cơ quan thuế đã đóng mã số thuế của Công ty Phát Mạnh Quyền do bỏ địa chỉ kinh doanh. "Việc bị mạo danh lập doanh nghiệp người dân nên gửi hồ sơ đến cơ quan công an", đại diện cơ quan thuế cho hay.

Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính Cần Thơ) thông tin: Ngày 7/12/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cũ nhận được hồ sơ đăng ký thành lập mới Công ty Phát Mạnh Quyền. Ngày 11/12/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN cho công ty này. Công ty có vốn điều lệ 8,8 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật, giám đốc công ty là ông Ngô Mạnh Quyền (SN 1985, thường trú Biên Hòa, Đồng Nai). Mã số thuế: 6300364182. Địa chỉ trụ sở: Đường số 3, KTĐC Đồng Phú, ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.