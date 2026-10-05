Cuộc truy đuổi lúc 22h30, bắt 3 đối tượng bỏ chạy khỏi lán trại ở Đồng Nai, lộ hành vi mờ ám

Theo tin từ Công an TP Đồng Nai, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bình An đã triệt phá 1 vụ, tạm giữ 5 đối tượng để điều tra về các hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo dó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lúc 22h30 ngày 1/10, Công an xã Bình An tổ chức kiểm tra tại khu lán trại thi công công trình của một doanh nghiệp trên địa bàn ấp Long Đức, xã Bình An phát hiện 03 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi thấy lực lượng Công an các đối tượng bỏ chạy. Với tinh thần quyết tâm cao không để sót lọt đối tượng, tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng, gồm T.X.H (SN 1991), H.X.N (SN 1988) và T.X.C (SN 1991).

5 đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: CA.

Tiến hành kiểm tra khu vực chòi gác, lực lượng Công an phát hiện 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm chai nhựa, ống hút, nỏ thủy tinh và 01 gói nilon có bám dính chất màu trắng nghi là ma túy. Qua test nhanh, 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Từ kết quả xác minh ban đầu, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét các đối tượng có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cung cấp ma t/uý, thu giữ 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.