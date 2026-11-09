Cuộc trở về sau gần nửa thế kỷ của liệt sĩ và tâm nguyện người cha

Hành trình tìm người anh ngã xuống nơi chiến trường

Sáng 9/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp về an táng tại quê nhà ở TP Bắc Ninh.

Sau gần 48 năm nằm lại nơi đất khách, người lính hy sinh tại chiến trường Tây Nam cuối cùng cũng được trở về với gia đình và quê hương.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp về quê nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Chính (SN 1961, quê TP Bắc Ninh), em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp, không giấu được xúc động khi nhắc lại hành trình tìm kiếm phần mộ người anh đã hy sinh gần nửa thế kỷ trước.

Theo ông Chính, gia đình có 5 anh chị em, gồm 3 trai và 2 gái. Người anh cả là thương binh, còn anh Hạp là người con thứ hai đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Ngày nhận tin anh hy sinh, gia đình chỉ biết ông ngã xuống khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, nhưng không rõ phần mộ được quy tập ở đâu. Nhiều năm sau đó, người thân nhiều lần dò hỏi, tìm kiếm thông tin với mong muốn biết nơi anh yên nghỉ nhưng vẫn chưa có kết quả.

Ông Chính, em trai liệt sĩ bật khóc khi nói về tâm nguyện của người cha. Ảnh: Hoàng Anh

Đến đầu năm 2026, khi gia đình tình cờ đọc được thông tin về chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ những thông tin này, người thân lần tìm được manh mối về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai.

Sau khi liên hệ, kiểm tra và đối chiếu các thông tin liên quan, gia đình xác định được nơi an nghỉ của người anh. Các thủ tục cần thiết sau đó nhanh chóng được hoàn tất để đưa hài cốt ông về quê nhà.

“Trước khi mất năm 2001, cha tôi vẫn có tâm nguyện tìm được hài cốt anh Hạp đưa về quê hương. Thế nhưng, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn chưa thực hiện được điều đó”, ông Chính nghẹn ngào nói.

Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Chuyến tàu đặc biệt đưa liệt sĩ trở về quê nhà

Trong buổi lễ truy điệu, đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai nhắc lại cuộc đời và quá trình chiến đấu của người lính Nguyễn Văn Hạp, sinh năm 1958 tại quê Mão Điền, Thuận Thành, Hà Bắc (nay là phường Mão Điền, TP Bắc Ninh).

Ngày 1/1/1976, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Nguyễn Văn Hạp lên đường nhập ngũ, được biên chế về Đại đội 12, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 234, giữ chức vụ Tiểu đội trưởng.

Lễ truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp về quê an táng. Ảnh: Hoàng Anh

Sau hơn 3 năm quân ngũ, ngày 9/2/1979, trong một trận chiến đấu tại mặt trận Tây Nam, người lính trẻ anh dũng hy sinh ở tuổi 21.

Sau khi hy sinh, hài cốt ông được đồng đội, đơn vị quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Đồng Nai. Suốt gần 48 năm qua, phần mộ ông được chính quyền và người dân địa phương chăm sóc, hương khói.

Đến nay, nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng, tâm nguyện đưa người thân trở về quê hương của gia đình ông Chính đã thành hiện thực.

Người em trai làm thủ tục cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp. Ảnh: Hoàng Anh

Trong lễ tiễn đưa, những nén hương được thắp lên để tưởng nhớ người lính đã nằm lại trên mảnh đất Đồng Nai suốt hàng chục năm. Với gia đình, đây không chỉ là lễ tiễn đưa mà còn là ngày đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ xa cách.

Ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai, cho biết nhằm chia sẻ với các gia đình trên hành trình đưa người thân trở về quê hương, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với ngành đường sắt triển khai chương trình hỗ trợ 2 vé tàu miễn phí cho thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đồng Nai Nguyễn Xuân Cương đọc điếu văn tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Hạp. Ảnh: Hoàng Anh

“Hội chủ động liên hệ ga Biên Hòa (TP Đồng Nai) để hỗ trợ gia đình nhận vé tàu 0 đồng, từ ga Biên Hòa đến ga gần quê hương liệt sĩ”, ông Cương chia sẻ.

Theo ông Cương, đến nay đã có khoảng 10 gia đình được hỗ trợ thông qua chương trình này. Ga Biên Hòa cũng tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ lên tàu an toàn, chu đáo.