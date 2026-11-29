Hơn một tháng sau ngày ông Phan Hữu Thao (SN 1958, trú thôn Nam Trạch, xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) trở về quê, căn nhà của gia đình ông vẫn có nhiều người đến thăm hỏi, chia vui. Với người thân cuộc đoàn tụ này là điều chưa từng dám nghĩ tới, bởi suốt nhiều năm họ tin ông đã hi sinh và chỉ mong tìm được phần mộ để đưa về quê hương.

Ông Phan Thúc Luyện (SN 1962, em trai ông Thao) cho biết, tháng 8.1976, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Thao nhập ngũ, sau đó được điều động sang chiến trường Campuchia làm nhiệm vụ. Năm 1983, ông trở về quê, kết hôn với một người phụ nữ cùng địa phương. Song, khoảng 6 tháng sau, năm 1984, ông lại lên đường sang Campuchia.

Người thân, xóm làng vui mừng khi ông Thao trở về quê hương sau nhiều năm lưu lạc

Từ đó, gia đình mất liên lạc. Theo hồ sơ lưu trữ, ông Thao được xác định hi sinh ngày 20.1.1986 khi làm nhiệm vụ tại chiến trường Campuchia, với quân hàm Thượng sĩ. Ngày 25.5.1992, giấy báo tử được lập, đến tháng 7 cùng năm, gia đình được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Nhiều năm liền, người thân tìm kiếm thông tin, đăng hình ảnh lên mạng xã hội, hỏi thăm khắp nơi với hi vọng tìm được phần mộ, hài cốt. Cha mẹ ông lần lượt qua đời, người vợ ở quê sau thời gian dài không có tin tức cũng đi bước nữa.

Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi gia đình nhận được thông tin ông Thao vẫn còn sống tại Campuchia từ ông Nguyễn Thái Sơn, một đồng đội cũ hiện sinh sống ở Hà Nội. Theo manh mối này, ông Thao sau nhiều năm lưu lạc đã bị ảnh hưởng trí nhớ, không còn nhớ rõ tiếng Việt.

Ông Thao cùng vợ (áo hồng)

Thông qua kết nối trên Facebook, gia đình từng bước xác minh nơi ông Thao sinh sống. Năm 2024, người thân sang Campuchia tìm kiếm. Đến tháng 10.2026, sau hơn 40 năm xa cách, ông Thao được đưa trở về Việt Nam. Dù trí nhớ không còn minh mẫn, ông vẫn nhận ra người thân khi gặp mặt.

Theo ông Luyện, trong thời gian lưu lạc, ông Thao được một gia đình địa phương cưu mang. Người giúp đỡ ông từng phục vụ trong quân đội Campuchia. Sau này, ông kết hôn với con gái của người đàn ông này và có ba người con, trong đó một người đã mất, hiện còn hai người.

Hiện, sức khỏe ông Thao yếu do từng bị tai biến, liệt nửa người bên trái, phải ngồi xe lăn. Ông không còn sử dụng thành thạo tiếng Việt, lúc nhớ lúc quên, nhiều chuyện về gia đình phải được người thân gợi nhắc mới dần nhớ lại. Người vợ hiện tại cũng đã sang Việt Nam sống cùng ông và gia đình, song gặp khó khăn trong giao tiếp do bất đồng ngôn ngữ.

“Anh còn sống và được trở về với gia đình đã là niềm hạnh phúc lớn. Bây giờ anh lúc nhớ, lúc quên, sức khỏe cũng yếu nhưng cả nhà sẽ cố gắng chăm sóc”, ông Luyện chia sẻ.

Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phan Hữu Thao được gia đình lưu giữ nhiều năm qua

Sau cuộc đoàn tụ, gia đình đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện giấy tờ tùy thân, làm căn cước và xử lý các thủ tục liên quan đến chế độ, chính sách trước đây. Ông Luyện cho biết, khi hoàn tất giấy tờ, ông Thao dự định sang Campuchia đăng ký kết hôn với người vợ hiện tại, sau đó đưa bà về Việt Nam sinh sống lâu dài.

Lãnh đạo UBND xã Hương Bình cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ ông Thao làm lại giấy khai sinh, căn cước công dân; đồng thời thực hiện thủ tục thu hồi giấy báo tử và Bằng Tổ quốc ghi công đã cấp trước đây theo quy định.