Công bố Cuộc thi Vietnam Artpiad Competition và các hoạt động của AAC Việt Nam tại Hà Nội

Tham dự chương trình có ông Lee Kwang-Soo, Chủ tịch Điều hành Ủy ban Nghệ thuật châu Á (AAC), Chủ tịch Toàn cầu Hiệp hội Nghệ thuật Quốc tế (IAA); ông Park Bong-Kyu, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kiêm Phó Chủ tịch AAC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Korea CEO Summit. AAC Việt Nam do Tiến sĩ, nhà thiết kế thời trang Nguyễn Quỳnh Như (Quỳnh Paris) giữ vai trò Chủ tịch.

Cùng dự còn có nhiều chuyên gia về văn hoá, nghệ thuật, nhà ngoại giao, đại diện các cơ quan báo chí.

Xây dựng sân chơi nghệ thuật có quy mô toàn quốc

Với thông điệp “Di sản của tương lai”, Vietnam Artpiad Competition mở ra một sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc, đồng thời thiết lập lộ trình tuyển chọn nghệ sĩ, tác phẩm Việt Nam tham dự Asia Artpiad dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc năm 2027.

Sự kiện cũng đánh dấu sự ra đời của một hệ thống hoạt động chuyên môn, giao lưu và hợp tác nghệ thuật có định hướng quốc tế.

Tại sự kiện, AAC Việt Nam chính thức công bố bản quyền tổ chức Artpiad tại Việt Nam, giới thiệu cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ, tác phẩm đại diện cho Việt Nam hướng tới Asia Artpiad, đồng thời công bố sáu chương trình hoạt động ưu tiên trong lĩnh vực nghệ thuật.

Artpiad là sáng kiến giao lưu và phát triển nghệ thuật lấy cảm hứng từ tinh thần Thế vận hội Nghệ thuật. Ủy ban Nghệ thuật châu Á (Asia Artpiad Committee - AAC), có trụ sở tại Hàn Quốc, là đầu mối tổ chức Asia Artpiad.

Theo định hướng được công bố, sự kiện nghệ thuật cấp châu Á này sẽ được tổ chức theo chu kỳ ba năm, kỳ đầu tiên dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào năm 2027.

Trong lộ trình đó, Vietnam Artpiad Competition được xác định là vòng tuyển chọn quốc gia, tạo cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu sáng tác, tham gia một mạng lưới giao lưu nghệ thuật rộng lớn hơn.

Theo phương án dự kiến, cuộc thi dành cho tác giả người Việt Nam trong và ngoài nước. Công dân Việt Nam từ 19 tuổi trở lên có thể đăng ký trực tuyến miễn phí, mỗi tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm.

Chủ tịch Điều hành Ủy ban Nghệ thuật Châu Á (AAC), Chủ tịch Toàn cầu Hiệp hội Nghệ thuật Quốc tế (IAA) Lee Kwang-Soo; Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kiêm Phó Chủ tịch AAC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Korea CEO Summit Park Bong-Kyu và Chủ tịch AAC Việt Nam Nguyễn Quỳnh Như phát biểu tại sự kiện

Khung chuyên môn của cuộc thi gồm 10 hạng mục với 32 thể loại, bao quát nhiều lĩnh vực sáng tạo như hội họa, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật dân gian, nhiếp ảnh, thiết kế, nghệ thuật truyền thông, thủ công mỹ nghệ, truyện tranh, phê bình và nghệ thuật tư liệu, cùng nghệ thuật hội tụ.

Phạm vi chuyên môn rộng cho thấy định hướng tiếp cận nghệ thuật theo tinh thần liên ngành, mở rộng sự tham gia của nhiều cộng đồng sáng tạo. Nghệ thuật ở đây được nhìn nhận trong mối quan hệ với thiết kế, truyền thông, thủ công, hình ảnh, tư liệu và những hình thức biểu đạt mới của đời sống đương đại.

Cuộc thi dự kiến trải qua các vòng sơ khảo hồ sơ, chung khảo và triển lãm giới thiệu tác phẩm. Kết quả Vietnam Artpiad Competition sẽ là căn cứ chính để xem xét đề cử nghệ sĩ, tác phẩm tham dự Asia Artpiad, bên cạnh thể lệ, hạn ngạch của kỳ thi và sự đồng ý của tác giả. Hạng mục mở, thời gian nhận bài và quy cách nộp hồ sơ sẽ được AAC Việt Nam thông báo trên các kênh chính thức.

Với cấu trúc này, cuộc thi được kỳ vọng tạo thêm một kênh phát hiện, giới thiệu và kết nối tài năng nghệ thuật Việt Nam. Việc xây dựng tiêu chí tuyển chọn ở cấp quốc gia cũng mở ra cơ hội để các tác phẩm có chất lượng tiếp cận môi trường trưng bày và trao đổi chuyên môn quốc tế.

Các vị chủ toạ trong phiên hỏi đáp với báo chí

Hướng tới hệ sinh thái hoạt động nghệ thuật

Tiến sĩ, nhà thiết kế thời trang Nguyễn Quỳnh Như (Quỳnh Paris), Chủ tịch AAC Việt Nam cho biết: "Cùng với Vietnam Artpiad Competition, AAC Việt Nam công bố sáu chương trình ưu tiên, hình thành các nhóm hoạt động liên kết giữa sáng tác, triển lãm, đào tạo, giao lưu quốc tế và hợp tác địa phương".

Trong đó, Artpiad Vietnam Selection tập trung tuyển chọn nghệ sĩ và tác phẩm Việt Nam tham gia hệ thống Artpiad. AAC Vietnam Art Exhibition hướng đến tổ chức triển lãm, giới thiệu tác phẩm và nghệ sĩ tiêu biểu tới công chúng.

Ở lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, AAC Young Artists Program dành sự hỗ trợ cho nghệ sĩ trẻ, sinh viên nghệ thuật và những tài năng mới nổi.

AAC Art Education Series tổ chức các workshop, lớp chuyên đề, masterclass, hội thảo và hoạt động giáo dục nghệ thuật, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, kỹ năng sáng tạo và kinh nghiệm thực hành.

Trong khi đó, AAC International Exchange hướng đến các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa nghệ sĩ, giám tuyển và chuyên gia Việt Nam với đồng nghiệp quốc tế.

Chương trình AAC Art for Cities mở rộng phạm vi hoạt động sang hợp tác với các địa phương, đưa nghệ thuật vào không gian công cộng, điểm đến du lịch, bảo tàng, trung tâm văn hóa và lễ hội.

"Tôi nhận bản quyền Artpiad vì tin tưởng vào những giá trị mà chương trình có thể mang lại cho cộng đồng nghệ thuật. Tôi mong muốn đây sẽ là không gian kết nối sáng tạo, xây dựng tinh thần đoàn kết, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và góp phần vào sự chung sống hòa bình của nhân loại. Nghệ thuật cần được lan tỏa tới tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội. Đó cũng là tinh thần Art for All mà chúng tôi hướng tới". Nguyễn Quỳnh Như, Chủ tịch AAC Việt Nam

Sáu chương trình cho thấy AAC Việt Nam hướng đến một mô hình hoạt động có tính liên kết, trong đó cuộc thi là một cấu phần của mạng lưới phát triển nghệ thuật rộng hơn.

Nếu hoạt động tuyển chọn tạo cơ hội phát hiện tác giả và tác phẩm, triển lãm giúp tăng khả năng tiếp cận công chúng, thì đào tạo và giao lưu quốc tế có thể góp phần nâng cao năng lực sáng tạo, chuyên môn và khả năng hội nhập của nghệ sĩ.

Đặc biệt, chương trình Art for Cities mở ra một hướng tiếp cận đáng quan tâm khi đặt nghệ thuật trong quan hệ trực tiếp với không gian đô thị, văn hóa và du lịch.

Những sáng tác nghệ thuật được giới thiệu tại không gian công cộng, bảo tàng, trung tâm văn hóa hay các sự kiện địa phương có thể tạo thêm trải nghiệm cho công chúng, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến.

Đây cũng là hướng kết nối nghệ thuật với kinh tế sáng tạo, khi giá trị của tác phẩm được lan tỏa thông qua nhiều hình thức tiếp cận, thưởng thức và tương tác xã hội.

Ký kết chiến lược giữa AAC Việt Nam và VTV8

Mở rộng hợp tác công nghiệp văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc

Sự tham gia của các đại diện lãnh đạo AAC và các chuyên gia Hàn Quốc tại lễ công bố cho thấy định hướng hợp tác quốc tế là một nội dung quan trọng trong hoạt động của AAC Việt Nam.

Tại phiên trao đổi với truyền thông, ông Park Bong-Kyu, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kiêm Phó Chủ tịch AAC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Korea CEO Summit, được đặt vấn đề về những đóng góp mà Việt Nam có thể mang đến Asia Artpiad.

Ông cũng nhấn mạnh cơ hội dành cho nghệ sĩ Việt Nam khi tham gia mạng lưới này, cũng như triển vọng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá, trao đổi nghệ sĩ và kết nối doanh nghiệp sáng tạo.

"Hiện nay, AAC có 49 quốc gia thành viên và Việt Nam là quốc gia đầu tiên tổ chức lễ công bố tầm nhìn, ra mắt chính thức. Chúng tôi đánh giá cao lịch sử văn hóa lâu đời, phong phú của Việt Nam cũng như tài năng và tinh thần học hỏi của các nghệ sĩ Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đi đầu trong phong trào này, góp phần lan tỏa hoạt động của AAC tới các nước ASEAN và toàn châu Á”.

Park Bong-Kyu, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác kiêm Phó Chủ tịch AAC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Korea CEO Summit

Những định hướng được đặt ra gợi mở khả năng phát triển quan hệ hợp tác nghệ thuật trên nhiều phương diện. Nghệ sĩ Việt Nam có thêm cơ hội giới thiệu sáng tác trong môi trường quốc tế, tiếp cận các hoạt động triển lãm và trao đổi chuyên môn.

Ở chiều ngược lại, các hoạt động hợp tác cũng có thể tạo điều kiện để nghệ sĩ, chuyên gia và doanh nghiệp sáng tạo Hàn Quốc tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật, văn hóa và thị trường sáng tạo Việt Nam.

Đối với Việt Nam, việc tham gia một mạng lưới nghệ thuật khu vực cần được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa quảng bá bản sắc văn hóa và nâng cao năng lực sáng tạo đương đại.

Những chất liệu truyền thống, di sản, tri thức bản địa và ngôn ngữ nghệ thuật dân tộc có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các sáng tác mới, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của nghệ thuật Việt Nam trong đối thoại quốc tế.

Thông điệp “Di sản của tương lai” mà chương trình lựa chọn cũng đặt ra một cách tiếp cận đáng suy ngẫm. Di sản không phải là những giá trị chỉ được lưu giữ trong quá khứ.

Khi được tiếp nhận bằng tư duy sáng tạo, được chuyển hóa qua ngôn ngữ nghệ thuật mới và đặt trong những mối quan hệ văn hóa đương đại, di sản có thể tiếp tục tạo ra giá trị cho các thế hệ sau.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, năng lực hội nhập vì thế không thể tách rời chiều sâu văn hóa và bản sắc sáng tạo. Việc nghệ sĩ Việt Nam tham gia các sân chơi quốc tế sẽ có ý nghĩa lâu dài khi tác phẩm mang được tiếng nói riêng, có khả năng đối thoại với những xu hướng nghệ thuật khác biệt và tạo được sự đồng cảm vượt qua ranh giới ngôn ngữ.

Vietnam Artpiad Competition mở ra một sân chơi nghệ thuật quy mô toàn quốc, đồng thời thiết lập lộ trình tuyển chọn nghệ sĩ, tác phẩm Việt Nam tham dự Asia Artpiad dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc năm 2027 với nỗ lực tham gia của nhiều bên

Hướng tới những giá trị lâu dài cho nghệ thuật Việt Nam

AAC Việt Nam (Asia Artpiad Committee in Vietnam) là đầu mối chuyên môn và hợp tác trong mạng lưới AAC tại Việt Nam.

Việc công bố tổ chức cùng hệ thống chương trình hoạt động cho thấy mong muốn xây dựng một không gian kết nối giữa nghệ sĩ, chuyên gia, cơ sở đào tạo, đơn vị tổ chức triển lãm và các đối tác trong lĩnh vực sáng tạo.

Tuy nhiên, sức lan tỏa của mô hình này sẽ phụ thuộc nhiều vào chất lượng tuyển chọn, tính minh bạch của quy chế, năng lực tổ chức chuyên môn và khả năng duy trì các hoạt động sau cuộc thi.

Đặc biệt, việc bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho nghệ sĩ ở các vùng miền, các thế hệ và những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau sẽ góp phần tạo nên chiều sâu cho sân chơi.

Với nghệ thuật Việt Nam, cơ hội tham gia Asia Artpiad năm 2027 có thể mở thêm một kênh hiện diện tại môi trường giao lưu khu vực.

Xa hơn, nếu sáu chương trình ưu tiên được triển khai đồng bộ, AAC Việt Nam có điều kiện phát triển các hoạt động thường xuyên, hỗ trợ nghệ sĩ trẻ, thúc đẩy giáo dục nghệ thuật và mở rộng hợp tác sáng tạo với các đối tác quốc tế.

Từ thông điệp “Di sản của tương lai”, Vietnam Artpiad Competition đặt ra kỳ vọng về một thế hệ sáng tạo biết khai thác chiều sâu văn hóa dân tộc, đồng thời chủ động đối thoại với nghệ thuật thế giới.

Đây là hướng đi có ý nghĩa trong tiến trình xây dựng môi trường nghệ thuật Việt Nam đa dạng, chuyên nghiệp và có khả năng kết nối sâu rộng hơn với cộng đồng sáng tạo quốc tế.

Mong muốn mở rộng sân chơi quốc tế cho nghệ sĩ Việt Nam

“Chúng tôi mong muốn lồng ghép những chương trình nghệ thuật để cùng kết nối, lan tỏa và tạo thêm cơ hội cho nghệ sĩ Việt Nam tiếp cận những sân chơi mới, quy mô lớn hơn, trên nhiều lĩnh vực chứ không riêng mỹ thuật.

Ngay trong tháng 1.2027, đoàn AAC Việt Nam dự kiến đưa các họa sĩ Việt Nam sang Hàn Quốc tham dự một triển lãm lớn cùng nhiều họa sĩ nổi tiếng của nước bạn. Đoàn cũng sẽ có các nghệ sĩ âm nhạc tài năng của Việt Nam tham gia giao lưu với nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được AAC Việt Nam tin tưởng giao trọng trách này và mong muốn góp sức đưa nghệ thuật Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế”, đạo diễn Lê Việt chia sẻ.