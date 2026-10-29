Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 17: Lan tỏa khát vọng cống hiến cho cộng đồng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu.

Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp cùng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn học tập và thực hành theo Bác với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đây là nội dung quan trọng được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Trong đó, yêu cầu: “Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội”.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” chính là cụ thể hóa tinh thần ấy, không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị, hàng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào rất đáng trân trọng.

Điều đáng quý là chương trình không chỉ phản ánh cái tốt, mà còn góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng hơn, được bảo vệ hơn và được nhân lên mạnh mẽ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả

Qua 17 lần tổ chức, cuộc thi đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, tôn vinh những mảnh đời thầm lặng nhưng giàu lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng.

Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự tham gia rộng rãi của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên từ nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau. Trong đó có cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên...

Với hơn 300 tác phẩm dự thi, trong đó hơn 200 tác phẩm đã được đăng trên các ấn phẩm của Báo QĐND, cuộc thi đã phản ánh tương đối toàn diện những tấm gương bình dị mà cao quý trên các vùng miền Tổ quốc, công tác trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp.

Nghệ nhân Ưu tú Y Bhiông (Ama H'Loan), buôn Ako Dhong, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, nhân vật trong tác phẩm "'Báu vật sống' giữa đại ngàn" của tác giả Phùng Văn Minh, giải Khuyến khích cuộc thi

Đồng thời, các tác phẩm cũng đề cập những điển hình quảng bá văn hóa với hình thức mới, những tấm gương miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt, danh tính liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng Quân đội tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc...

Đặc biệt, năm nay có 1 nhân vật trong tác phẩm đoạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam (thầy giáo người Nhật Bản). Tất cả đã khắc họa sinh động những con người bình dị mà cao quý, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Hội đồng Chung khảo đã quyết định trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 giải A được trao cho tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI” của tác giả Lê Kim Phượng; và tác phẩm “Mất tay phải ‘viết lại cuộc đời’ bằng tay trái” của nhóm tác giả Trần Hoàng Linh và Vũ Thị Minh.

Ban tổ chức đã công bố Thể lệ cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026 - 2027). Theo đó, cuộc thi lần thứ 18 nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam, người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, có những việc làm bình dị thường ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác; những con người luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của đất nước, lợi ích quốc gia - dân tộc và cộng đồng lên trên hết...

Nhận bài dự thi từ ngày 1/11/2026 - 31/8/2027 tại địa chỉ: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; hoặc baoqdndct@gmail.com; dientu@qdnd.vn. Dự kiến tổng kết, trao giải vào tháng 10/2027.