Cuộc thi Video clip “An Giang trong tôi” năm 2027 - “Bạn kể về An Giang, ATV lan tỏa!”

Giữa dòng chảy sôi động của đời sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống và sản vật địa phương vẫn đang được gìn giữ, lan tỏa bằng những cách làm sáng tạo. Tại phường Nùng Trí Cao, mô hình “Điểm hẹn sản phẩm phường Nùng Trí Cao” mở ra không gian quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đồng thời trở thành điểm gặp gỡ, trải nghiệm văn hóa hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần. Phiên thứ tư tổ chức vào sáng nay, thứ Bảy ngày 14/11, đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.