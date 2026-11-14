Cuộc thi Video clip “An Giang trong tôi” năm 2027 - “Bạn kể về An Giang, ATV lan tỏa!”
Cuộc thi video clip “An Giang trong tôi” trên các nền tảng số năm 2027 do Báo và phát thanh, truyền hình An Giang phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang tổ chức. Cuộc thi mở ra sân chơi dành cho cộng đồng yêu thích sáng tạo video clip, khuyến khích mỗi người ghi lại những khoảnh khắc, kể những câu chuyện đẹp về quê hương bằng chính trải nghiệm và cảm xúc của mình.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cuoc-thi-video-clip-an-giang-trong-toi-nam-2027-ban-ke-ve-an-giang-atv-lan-toa--a502446.html