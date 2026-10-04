Cuộc thi "Tuyên truyền viên giỏi trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá” tỉnh năm 2026

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Cuộc thi.

Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học; các đơn vị phối hợp và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học phát biểu khai mạc Cuộc thi.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học nhấn mạnh ý nghĩa của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên trẻ trong đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, vận động người dân thay đổi hành vi, xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc.

Một phần thi của các đội tham gia.

Tham gia Cuộc thi có 7 đội đến từ Trung tâm Thanh, thiếu nhi tỉnh và 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với hơn 100 tuyên truyền viên. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, Sân khấu hóa và Hùng biện. Nội dung các phần thi tập trung giới thiệu hoạt động tuyên truyền tại cơ sở, phản ánh những tình huống thực tiễn liên quan đến tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, đồng thời đề xuất giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng. Với hình thức thể hiện phong phú như tiểu phẩm, kịch nói, âm nhạc và hùng biện, các đội thi đã góp phần truyền tải những thông điệp thiết thực về bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên trước những nguy cơ từ thuốc lá, thuốc lá điện tử. Đặc biệt, các tình huống tuyên truyền về phòng ngừa việc bán thuốc lá cho học sinh, xây dựng gia đình không khói thuốc và đấu tranh với thông tin sai lệch trên mạng xã hội đã thể hiện tính gần gũi, thiết thực của Cuộc thi.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi có thành tích xuất sắc, ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần sáng tạo và khả năng tuyên truyền, vận động của các đội.

Thông qua Cuộc thi, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và lực lượng trẻ phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Qua đó, lan tỏa thông điệp sống không khói thuốc, từng bước thay đổi nhận thức, hành vi trong cộng đồng, chung tay xây dựng tỉnh Ninh Bình xanh, văn minh, an toàn và phát triển bền vững.