Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia dự kiến diễn ra trong 4 tuần. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Trung ương)

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; công cuộc chuyển đổi số trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực của chuyển đổi số.

Cùng với lan tỏa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Cuộc thi góp phần đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cuộc thi cũng hướng tới hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam; khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, kỹ năng số; hình thành văn hóa học tập số và phát triển công dân số.

Nội dung thi tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng; những chỉ đạo, định hướng quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này; các phong trào thi đua của các cấp, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), Hệ thống thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo) và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết của cuộc thi.

Đối tượng dự thi gồm: Báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Về thời gian, Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 4 tuần, chia thành 2 đợt. Đợt I tổ chức trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, gồm tuần thi thứ nhất từ 11 giờ ngày 22/10 đến hết ngày 1/11/2026 và tuần thi thứ hai từ ngày 2/11 đến hết ngày 8/11/2026. Đợt II tổ chức trên App Tuyên giáo, gồm tuần thi thứ ba từ ngày 9/11 đến hết ngày 15/11/2026 và tuần thi thứ tư từ ngày 16/11 đến hết ngày 22/11/2026. Tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2026.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi tuần thi dự kiến có 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 1,5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 1 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 500 nghìn đồng và 5 giải dành cho các cá nhân có thành tích lan tỏa sâu rộng Cuộc thi, mỗi giải 500 nghìn đồng.

Căn cứ quá trình triển khai và kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải cao ở các tuần thi của các địa phương, đơn vị, Ban tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh cơ cấu, số lượng giải thưởng phù hợp.