Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026':Đếm ngược trước giờ mở cổng thi

Cuộc thi do Báo Công lý phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên”.

PGS.TS. Trần Ngọc Khiêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026”.

Không chỉ kiểm tra khả năng nhớ quy định

Trước thời điểm cổng thi được mở, các nội dung hướng dẫn, tài liệu học tập và tình huống thực tế đang được hoàn thiện để người dự thi có thể chủ động tìm hiểu, làm quen với cấu trúc bài thi và chuẩn bị kiến thức cần thiết.

Một trong những điểm đáng chú ý của Cuộc thi năm nay là cách tổ chức nội dung theo hướng giảm việc học thuộc đơn thuần, tăng khả năng vận dụng pháp luật vào những tình huống sinh viên có thể gặp trong thực tế.

Nội dung Cuộc thi được xây dựng thành các học phần gồm: Kiến thức pháp luật; Xử lý tình huống giao thông; Kiểm tra kiến thức tổng hợp và Sáng kiến, giải pháp. Nếu phần kiến thức pháp luật giúp người dự thi nhận diện những quy định cơ bản cần biết khi tham gia giao thông thì các tình huống thực tế đặt ra yêu cầu cao hơn: Người dự thi phải quan sát, xác định hành vi, phân tích nguy cơ và lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Cách tiếp cận này giúp kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại ở câu hỏi “quy định thế nào”, mà còn hướng người dự thi đến những câu hỏi thiết thực hơn: Trong tình huống đó nguy cơ nằm ở đâu? Cách xử lý nào an toàn? Quy định pháp luật nào cần áp dụng? Và bản thân mỗi người có thể làm gì để hạn chế rủi ro? Đây cũng là một trong những yêu cầu xuyên suốt của Cuộc thi: Hiểu luật để ứng xử đúng, thay vì chỉ ghi nhớ điều khoản.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là gì?

Điểm mới đáng chú ý trong cấu trúc bài thi năm nay là Học phần D - Sáng kiến, giải pháp, thay cho phần tự luận chuyên sâu ở các cuộc thi trước. Khác với những nội dung được thực hiện trực tiếp trên hệ thống, sản phẩm của Học phần D cần được thí sinh chủ động chuẩn bị và hoàn thiện trước khi bắt đầu bài thi.

Ông Võ Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý, Phó Trưởng ban Thường trực Cuộc thi, phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026”.

Ở cuộc thi năm nay, Học phần D mở thêm không gian để sinh viên vận dụng những gì đã học, kết hợp với quan sát thực tế để đề xuất giải pháp cho một vấn đề cụ thể về trật tự, an toàn giao thông.

Vấn đề được lựa chọn không nhất thiết phải lớn hay mang tính vĩ mô. Đó có thể là việc bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường, ký túc xá; nguy cơ khi sinh viên đi bộ từ điểm xe buýt; việc đón xe công nghệ tại khu vực đông phương tiện; điểm khuất tầm nhìn ở lối ra vào trường; cách sử dụng xe điện an toàn hay giải pháp hỗ trợ sinh viên lựa chọn phương thức di chuyển phù hợp.

Điều quan trọng là người dự thi phải xác định được vấn đề, phân tích nguyên nhân, nhận diện căn cứ pháp luật có liên quan và đề xuất được giải pháp có khả năng áp dụng trong thực tế. Một ý tưởng nhỏ nhưng xuất phát từ vấn đề có thật, giải quyết được nhu cầu thực tế của sinh viên sẽ có giá trị hơn một đề xuất lớn nhưng chung chung, khó triển khai.

Thông qua học phần này, Cuộc thi không chỉ đặt sinh viên vào vị trí người học luật, mà còn khuyến khích các em trở thành người quan sát, phát hiện vấn đề và tham gia kiến tạo môi trường giao thông an toàn hơn ngay từ trường học và cộng đồng của mình.

Các sản phẩm cần bảo đảm yêu cầu chính xác về nội dung, rõ nguồn thông tin, tôn trọng quyền riêng tư và bản quyền. Đặc biệt, người dự thi không dàn dựng các hành vi vi phạm, va chạm hoặc tình huống nguy hiểm trên đường để phục vụ việc ghi hình.

Trường hợp sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo trong quá trình thực hiện sản phẩm, nội dung vẫn phải được người dự thi kiểm tra, chịu trách nhiệm về tính chính xác và thể hiện rõ phạm vi hỗ trợ khi cần thiết.

Các sinh viên K71 Đại học Bách khoa Hà Nội tham dự trực tiếp Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026”.

Sẵn sàng cho ngày 5/10

Cuộc thi năm nay tiếp tục được triển khai trên nền tảng Hệ thống thi trực tuyến có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kế thừa kinh nghiệm từ các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, tìm hiểu lịch sử do Báo Công lý phối hợp tổ chức trong những năm qua.

Banner Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026".

Theo Ban Tổ chức, nền tảng số giúp sinh viên thuận tiện hơn trong tiếp cận tài liệu, thực hiện các phần thi và nhận kết quả. Hệ thống cũng được thiết kế theo hướng gắn nội dung thi với quá trình học, để mỗi phần thi đồng thời là một bước tiếp nhận và củng cố kiến thức pháp luật.

Do đó, trước khi bắt đầu, người dự thi nên chủ động tìm hiểu tài liệu chính thức của Cuộc thi, đọc kỹ hướng dẫn từng học phần và đặc biệt chú ý các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến lứa tuổi, phương tiện và điều kiện điều khiển phương tiện.

Đồng hồ đang đếm ngược đến thời điểm Hệ thống Cuộc thi chính thức mở cổng. Với sinh viên, đây không đơn thuần là một cuộc kiểm tra kiến thức pháp luật. Mỗi câu hỏi, mỗi tình huống hay mỗi sáng kiến được đưa ra đều hướng đến một mục tiêu gần gũi hơn: Biết nhận diện nguy cơ, biết lựa chọn cách xử lý an toàn và hình thành trách nhiệm của chính mình khi tham gia giao thông.