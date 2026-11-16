Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu pháp luật năm 2026' Cần Thơ: Lan tỏa tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật

Hơn 421.000 lượt người tham gia dự thi

Cuộc thigóp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quang cảnh buổi lễ tổng kết cuộc thi (Ảnh: Đình Thương)

Ông Nguyễn Tương Lai - Trưởng Phòng Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Sở Tư pháp TP Cần Thơ) cho biết, để bảo đảm chất lượng nội dung, Ban Tổ chức đã chỉ đạo xây dựng hơn 800 câu hỏi và đáp án liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật quan trọng, thiết thực với đời sống xã hội. Nội dung bộ câu hỏi tập trung vào các quy định pháp luật mới, trong đó có các luật về lý lịch tư pháp, an ninh mạng, phòng, chống ma túy, viên chức, thuế thu nhập cá nhân, tiết kiệm, chống lãng phí, báo chí, xây dựng, dân số, phòng bệnh, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo.

Theo đó, cuộc thi đợt 2 đã thu hút hơn 53.000 người tham giavới hơn421.000 lượt, tăng gần 100.000 lượt tham gia so với đợt 1. Những con số này cho thấy mức độ quan tâm và sự chủ động tìm hiểu pháp luật của người tham gia. Đồng thời, nhiều người đã dự thi nhiều lần để nâng cao kết quả và kiến thức pháp luật. Đáng chú ý, lực lượng trẻ là nhóm tham gia đông đảo nhất. Người dưới 18 tuổi, chiếm 48,01%; nhóm từ 18 đến 30 tuổi chiếm 12,47%. Xét theo đối tượng, học sinh, sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất, tương đương 55%.

Ông Nguyễn Tương Lai - Trưởng Phòng Phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Sở Tư pháp TP Cần Thơ) báo cáo kết quả cuộc thi (Ảnh: Đình Thương)

Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi như: Trường THPT An Khánh, Công an TP Cần Thơ, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Một số địa phương cũng có số lượng người tham gia và lượt dự thi đáng chú ý như: UBND phường Ngã Năm, UBND phường Ngã Bảy cùng nhiều cơ quan, đơn vị khác.

Theo ông Lai, kết quả trên cho thấy cuộc thi đã có sức lan tỏa đến nhiều nhóm đối tượng trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là lực lượng có điều kiện tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin, các nền tảng số và hình thức học tập trực tuyến.

Đưa pháp luật đến gần hơn với người dân trên môi trường số

Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi là việc tận dụng môi trường Internet và nền tảng trực tuyến để đổi mới phương thức PBGDPL. Phần mềm cuộc thi có giao diện đơn giản, thuận tiện, hỗ trợ nhiều thiết bị có kết nối Internet, tạo điều kiện để người dân có thể tham gia mọi lúc, mọi nơi và nhiều lần. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Đình Thương)

Cuộc thi không chỉ là một sân chơi tìm hiểu kiến thức mà còn được đánh giá là một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng, thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến người lao động và Nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Ban Tổ chức cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Theo đó, trong thời gian tới, Ban Tổ chức xác định sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm, tối ưu hóa tiện ích, xây dựng bộ câu hỏi với nhiều mức độ phù hợp với từng nhóm đối tượng là yêu cầu quan trọng trong thời gian tới. Các câu hỏi cũng sẽ được nghiên cứu theo hướng đa dạng hơn, tăng cường những tình huống pháp luật bằng hình ảnh, lựa chọn phương án xử lý tình huống để người tham gia không chỉ ghi nhớ quy định mà còn nâng cao khả năng vận dụng pháp luật trong thực tế. Nội dung các Cuộc thi cần tiếp tục bám sát nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước, tập trung vào những chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tập thể, cá nhân (Ảnh: Đình Thương)

Đánh giá về công tác PBGDPL, ông Hồ Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật gắn trực tiếp với đời sống, quyền và nghĩa vụ của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân.

Ông Hồ Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ phát biểu (Ảnh: Đình Thương)

Theo ông Hải, công tác PBGDPL cần được gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân. Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả. “Mục tiêu quan trọng là từng bước hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố”, ông Hải nhấn mạnh.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tập thể, cá nhân đạt giải (Ảnh: Đình Thương)

Quan trọng hơn, từ một cuộc thi, việc tìm hiểu pháp luật đang được định hướng trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần xây dựng ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật và từng bước hình thành văn hóa pháp lý trong cán bộ, công chức và Nhân dân TP Cần Thơ.

Ông Nguyễn Thanh Trương – Kiểm tra viên thuế, Thuế cơ sở 12 - TP Cần Thơ (đạt giải Nhất cá nhân) cho biết, bản thân cảm thấy vui và phấn khởi khi tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2026”. Theo ông, đây không chỉ là sân chơi bổ ích dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân mà còn là cơ hội để mỗi người chủ động tiếp cận, tìm hiểu những quy định pháp luật gắn với đời sống và công việc thực tiễn. Các câu hỏi trong cuộc thi được xây dựng thiết thực, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật, giúp người tham gia vừa kiểm tra kiến thức, vừa củng cố và cập nhật những quy định cần thiết. Ông Trương cho biết, ông đã chủ động tìm đọc, nghiên cứu trước các văn bản pháp luật thuộc phạm vi nội dung cuộc thi. Nhờ đó, khi bước vào các phần thi, bản thân có sự chuẩn bị tốt hơn, tự tin hơn trong việc lựa chọn đáp án.

Ông Hồ Minh Hải - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ trao giải Nhất cá nhân cho ông Nguyễn Thanh Trương – Kiểm tra viên thuế, Thuế cơ sở 12, TP Cần Thơ và giải Nhất tập thể cho Công an TP Cần Thơ (Ảnh: Đình Thương)

Thiếu tá Trần Trung Đông – Phó Đội trưởng Đội Pháp chế, Phòng Tham mưu Công an TP Cần Thơ (đại diện Công an TP Cần Thơ - đơn vị đạt giải Nhất tập thể) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về cuộc thi, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu nội dung và tích cực tham gia. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, việc thường xuyên học tập, cập nhật kiến thức pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, thực thi và bảo vệ pháp luật. Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ có thêm cơ hội củng cố kiến thức mà còn nâng cao khả năng vận dụng các quy định pháp luật vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân am hiểu pháp luật, trách nhiệm và gần gũi với nhân dân.