Cuộc thi trực tuyến Học Bác - Hiểu Đảng dự kiến diễn ra trong 3 tuần

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh chủ trì cuộc họp.

Chiều 13/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Cuộc thi trực tuyến “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ”.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng ghi nhận tinh thần chủ động của Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ GD&ĐT trong tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi.

Việc kết hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng được đánh giá là cách làm sáng tạo, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa nội dung chính trị đến gần hơn với người tham gia.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng đánh giá cao các ý kiến đóng góp về thẩm định ngân hàng câu hỏi, hạ tầng công nghệ và giải pháp về kỹ thuật nhằm khắc phục sự cố (nếu có). Đây là những yếu tố quan trọng để cuộc thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, khách quan, đạt hiệu quả thiết thực.

Khi Cuộc thi được đầu tư bài bản, tổ chức phù hợp sẽ góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa giá trị giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống. Thứ trưởng nhấn mạnh, hiệu quả cuộc thi không chỉ được đánh giá bằng số lượng người tham gia, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự học, tự rèn luyện và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, giảng dạy.

Vì thế, Thứ trưởng lưu ý, nội dung thi cần bám sát yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Hệ thống câu hỏi phải rõ ràng, chính xác, có tính phân hóa phù hợp, tránh đố mẹo, trùng lặp hoặc gây hiểu nhầm.

Các thành viên trong Ban tổ chức phát biểu ý kiến.

Đối với ngân hàng đề thi gồm hơn 1.300 câu hỏi, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ, bảo đảm tính khoa học, chính xác về tư tưởng, chính trị, bám sát đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung cần kết hợp hài hòa giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực tiễn ngành Giáo dục. Các tài liệu, thông tin đăng tải trên cổng thông tin phải có nguồn chính thống và được kiểm chứng.

Về tổ chức thực hiện, Ban Tổ chức, Tổ soạn thảo và Tổ thẩm định cần được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót công việc. Thứ trưởng đề nghị, Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ tiếp tục làm đầu mối tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo lễ phát động.

Về kỹ thuật, Thứ trưởng yêu cầu cần phối hợp với MobiFone và các đơn vị liên quan rà soát đường truyền, phần mềm, phương án quản trị hệ thống; xây dựng kịch bản dự phòng khi xảy ra quá tải hoặc gián đoạn. Quy trình xác nhận kết quả và giải quyết phản ánh phải được công khai, minh bạch.

Các đại biểu góp ý tại cuộc họp.

Công tác truyền thông cần được triển khai đồng bộ qua các kênh của Bộ, Đảng ủy và cơ sở giáo dục. Đồng thời có thể vận dụng một số hình thức truyền thông hiện đại như: video ngắn, hình ảnh, âm nhạc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng số… Qua đó nhằm tăng khả năng tiếp cận, nhất là với giới trẻ, đồng thời bảo đảm hiệu quả và phù hợp nguồn kinh phí.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ phối hợp với các đơn vị tiếp thu ý kiến, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi, hệ thống kỹ thuật, phương án truyền thông và các điều kiện bảo đảm an toàn, hướng tới tổ chức cuộc thi nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của người tham gia.

Cuộc thi góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ GD&ĐT; đồng thời khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thi trực tuyến cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng. Theo Thể lệ, Cuộc thi gồm 1 tuần thi thử và 2 tuần thi chính thức. - Tuần 1: Từ ngày 25-31/10/2026 (Thi thử) - Tuần 2: Từ ngày 02-08/11/2026 (Thi chính thức) - Tuần 3: Từ ngày 09-15/11/2026 (Thi chính thức) Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ số, Tổng công ty Viễn thông MobiFone hoàn thiện xây dựng trang Cuộc thi tại địa chỉ: https://hoctapvathuchanhtheoBac.mobiedu.vn