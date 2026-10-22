Cuộc thi trực tuyến 'Chọn nghề, Chọn tương lai' năm 2026: Tôn vinh những mô hình đào tạo hiệu quả

Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Lễ phát động. (Ảnh: BTC)

Lan tỏa giá trị của giáo dục nghề nghiệp

Cuộc thi hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm và thúc đẩy sinh kế bền vững. Thông qua các video ngắn, Ban Tổ chức mong muốn ghi nhận những câu chuyện chân thực từ người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở GDNN, qua đó phản ánh chất lượng đào tạo, trải nghiệm thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đáng chú ý, cuộc thi khuyến khích các tác phẩm khai thác mối liên hệ giữa đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới. Những mô hình đào tạo hiệu quả, nhân vật giàu nghị lực tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo được ưu tiên tôn vinh, góp phần lan tỏa những cách làm thiết thực trong mở rộng cơ hội học tập, việc làm cho người dân.

Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ, việc lựa chọn nghề nghiệp cần được đặt trên cơ sở hiểu rõ năng lực, sở trường của người học và nhu cầu thực tế của xã hội. Người trẻ cần chủ động tìm hiểu ngành nghề, trải nghiệm môi trường làm việc và lựa chọn con đường học tập phù hợp. Gia đình, nhà trường và xã hội cũng cần đồng hành, cung cấp thông tin và tạo cơ hội trải nghiệm, thay vì quyết định thay các em.

Giáo dục nghề nghiệp vì vậy cần gắn chặt hơn với nhu cầu tuyển dụng và việc làm thực tế. Bên cạnh tay nghề chuyên môn, người lao động cần được trang bị năng lực số, khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm, tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, hợp tác và năng lực học tập suốt đời.

Tạo sinh kế và việc làm ổn định với mức thu nhập tốt là đích đến của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: NTCC)

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, mong muốn các tác phẩm phản ánh chân thực trải nghiệm học nghề, cơ hội việc làm và những sáng kiến đưa công nghệ đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Qua đó, cuộc thi góp phần lan tỏa thông tin hướng nghiệp hữu ích, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên.

Ba hạng mục dự thi, nhiều cơ hội tôn vinh sáng kiến

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với thể lệ. Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm từ 2-5 thành viên, lựa chọn một trong ba hạng mục: Công nghệ số và Sáng tạo số; Kỹ thuật, Công nghệ và Sản xuất xanh - thông minh; Dịch vụ hiện đại và Chăm sóc con người.

Video dự thi có thời lượng từ 1 phút đến 1 phút 30 giây, định dạng MP4 hoặc MOV, độ phân giải Full HD 1080p, dung lượng tối đa 300MB. Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có phụ đề tiếng Việt nhằm tăng khả năng tiếp cận của người xem.

Thí sinh được sử dụng đồ họa và công cụ AI để hỗ trợ kỹ thuật, nhưng phải khai báo theo quy định. Cuộc thi nghiêm cấm sử dụng AI để giả mạo người thật, thông tin hoặc số liệu, qua đó đề cao tính chân thực, minh bạch và trách nhiệm của người dự thi.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi hạng mục có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải Nhì trị giá 20 triệu đồng và một giải Ba trị giá 10 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận hoặc bằng chứng nhận theo quy định. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao các giải phụ trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, gồm giải Video được yêu thích nhất và các giải chuyên đề.

Thí sinh đăng ký tài khoản, gửi video và hồ sơ trực tuyến tại chuyên trang cuộc thi: https://chonnghechontuonglai.vn/. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Bài dự thi được xác nhận hợp lệ khi hệ thống ghi nhận nộp thành công.

Cuộc thi được tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của giáo dục nghề nghiệp, tôn vinh những mô hình đào tạo hiệu quả và truyền cảm hứng lựa chọn nghề nghiệp cho người học. (Ảnh: BTC)

Sau vòng sơ tuyển, 30 video xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng bình chọn trực tuyến. Từ kết quả này, 9 tác phẩm tiêu biểu, gồm 3 tác phẩm ở mỗi hạng mục, được lựa chọn vào vòng chung kết và tham gia thi hùng biện trực tiếp tại Hà Nội.

Thông qua việc tôn vinh các mô hình đào tạo hiệu quả, câu chuyện học nghề và những sáng kiến gắn với thực tiễn, cuộc thi kỳ vọng góp phần thay đổi nhận thức về giáo dục nghề nghiệp, khẳng định học nghề là một lựa chọn thiết thực để phát triển năng lực, tạo dựng việc làm và lập nghiệp bền vững.