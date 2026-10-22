Cuộc thi trực tuyến 'Chọn nghề, Chọn tương lai' năm 2026: Tôn vinh những mô hình đào tạo hiệu quả

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Cuộc thi hướng tới nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo việc làm và thúc đẩy sinh kế bền vững. Thông qua các video ngắn, Ban Tổ chức mong muốn ghi nhận những câu chuyện chân thực từ người học, nhà giáo và cán bộ tại các cơ sở GDNN, qua đó phản ánh năng lực chuyên môn, trải nghiệm thực tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Đáng chú ý, cuộc thi khuyến khích các tác phẩm khai thác mối liên hệ giữa đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo đa chiều và xây dựng nông thôn mới. Những mô hình hay, nhân vật giàu nghị lực tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo được ưu tiên tôn vinh.

Người trẻ cần chủ động tìm hiểu năng lực, sở trường, trải nghiệm môi trường làm việc và lựa chọn con đường học tập phù hợp. Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm đồng hành, cung cấp thông tin và cơ hội trải nghiệm, thay vì quyết định thay các em. Giáo dục nghề nghiệp cần gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động và việc làm thực tế. Bên cạnh tay nghề chuyên môn, người lao động cần phát triển năng lực số, khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác và học tập suốt đời. Ông Trần Thanh Đạm, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT

Đánh giá cao ý nghĩa của hai cuộc thi, Cục trưởng mong muốn các tác phẩm phản ánh chân thực trải nghiệm học nghề, cơ hội việc làm và những sáng kiến đưa công nghệ đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Qua đó, góp phần lan tỏa thông tin hướng nghiệp hữu ích, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và khởi nghiệp cho thanh niên.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với thể lệ. Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm từ 2-5 thành viên, lựa chọn một trong ba hạng mục: Công nghệ số và Sáng tạo số; Kỹ thuật, Công nghệ và Sản xuất xanh - thông minh; Dịch vụ hiện đại và Chăm sóc con người.

Các video dự thi có thời lượng từ 1 phút đến 1 phút 30 giây, định dạng MP4 hoặc MOV, độ phân giải Full HD 1080p và dung lượng tối đa 300MB. Ban Tổ chức khuyến khích tác phẩm có phụ đề tiếng Việt. Thí sinh được sử dụng đồ họa và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ kỹ thuật nhưng phải khai báo; nghiêm cấm sử dụng AI để giả mạo người thật, thông tin hoặc số liệu.

Cuộc thi được tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của giáo dục nghề nghiệp, tôn vinh những mô hình đào tạo hiệu quả và truyền cảm hứng lựa chọn nghề nghiệp cho người học.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi hạng mục có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, một giải Nhì trị giá 20 triệu đồng và một giải Ba trị giá 10 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận hoặc bằng chứng nhận theo quy định. Các giải phụ trị giá 5 triệu đồng mỗi giải, gồm giải Video được yêu thích nhất và các giải chuyên đề.

Thí sinh đăng ký tài khoản, gửi video và hồ sơ trực tuyến tại chuyên trang cuộc thi: https://chonnghechontuonglai.vn/. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Bài dự thi được xác nhận hợp lệ khi hệ thống ghi nhận nộp thành công.

Sau vòng sơ tuyển, 30 video xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng bình chọn trực tuyến. Từ đó, 9 tác phẩm tiêu biểu, gồm 3 tác phẩm ở mỗi hạng mục, được lựa chọn vào vòng chung kết, thi hùng biện trực tiếp tại Hà Nội.