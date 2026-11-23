Trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc thi “Xác lập kỷ lục con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”, nhằm tôn vinh giá trị con tôm sú, giới thiệu tiềm năng ngành tôm và khẳng định thương hiệu thủy sản của địa phương.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ 9h đến 11h ngày 25/11, tại Khu trưng bày thương mại ngành tôm, Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi có sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Môi trường, gồm: Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc.

Ban Tổ chức chịu trách nhiệm điều hành, phối hợp với địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân triển khai công tác tuyên truyền, vận động tham gia. Công tác cân, đo, kiểm tra trọng lượng và kích thước tôm được thực hiện khách quan, chính xác. Đồng thời, Ban Tổ chức liên hệ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam để thực hiện các thủ tục xác lập, công nhận kỷ lục.

Cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026” nhằm tìm kiếm, tôn vinh những cá thể tôm sú có trọng lượng vượt trội. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành tôm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường (Ảnh: T.N).

Đến nay, có 5 đơn vị đăng ký tham gia với tổng cộng 36 cá thể tôm sú. Trong đó, Công ty Âu Mỹ có 20 cá thể; Công ty Sú Chân Đỏ 6 cá thể; Công ty Thảo Nguyên 2 cá thể; Tâm Miền Trung 4 cá thể và Dương Hùng 4 cá thể.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân sở hữu tôm sú được nuôi hoặc khai thác trên địa bàn tỉnh, bao gồm hộ nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp, thương lái và cá nhân đáp ứng điều kiện theo thể lệ.

Tôm dự thi phải còn sống, khỏe mạnh, nguyên vẹn, có nguồn gốc rõ ràng và giữ nguyên trọng lượng, hình dáng tự nhiên. Ban Tổ chức nghiêm cấm các hành vi bơm, chích, ngâm, tẩm hóa chất hoặc sử dụng biện pháp can thiệp nhằm tăng trọng lượng. Trường hợp vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi, hủy kết quả và thu hồi giải thưởng nếu đã được trao.

Cuộc thi được phát động từ ngày 21 đến 24/11. Thời gian tiếp nhận tôm dự thi từ ngày 21/11 đến 10h ngày 25/11.

Việc chấm thi được thực hiện dưới sự giám sát của Ban Giám khảo. Trọng lượng là tiêu chí chính để xếp hạng; trường hợp các cá thể có trọng lượng bằng nhau, tôm có chiều dài thân lớn hơn sẽ được ưu tiên. Ngoài các giải chính, Ban Giám khảo lựa chọn cá thể có màu sắc tự nhiên đẹp nhất để trao giải phụ.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, 1 giải Nhì 10 triệu đồng, 1 giải Ba 5 triệu đồng và 1 giải phụ dành cho cá thể tôm sú có màu sắc đẹp nhất trị giá 5 triệu đồng. Các giải thưởng đều kèm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Thông qua việc tìm kiếm, giới thiệu những cá thể tôm sú có trọng lượng nổi bật, chương trình góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh ngành tôm, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường.