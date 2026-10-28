Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mùa 1 - những dấu ấn nổi bật

Bằng sự chủ động, nhạy bén và đổi mới không ngừng cả về nội dung lẫn hình thức, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo, biến mỗi buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy (PCMT) thành một không gian tương tác sinh động. Nhờ đó, nguồn tri thức pháp luật cùng kỹ năng phòng vệ đã thấm sâu vào từng học sinh (HS), sinh viên, tạo dựng “lá chắn” vững chắc giúp thế hệ trẻ tự tin nói không với ma túy, cùng xây dựng những ngôi trường an toàn và lành mạnh.