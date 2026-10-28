Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mùa 1 - những dấu ấn nổi bật
Những dấu ấn của mùa đầu tiên không chỉ nằm ở những con số hay kết quả chung cuộc. Từ những lượt thi trực tuyến đến những buổi tập huấn; từ những câu hỏi trắc nghiệm đến các tình huống được sân khấu hóa, Cuộc thi đã tạo ra nhiều cách tiếp cận để kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-mua-1-nhung-dau-an-noi-bat-561638.htm