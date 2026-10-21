Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức quay trở lại trong năm 2026

Năng lượng giữ vai trò quan trọng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng gia tăng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời giảm áp lực cung ứng năng lượng và bảo vệ môi trường.

Những năm qua, ngành Công Thương đã và đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được xem là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong khai thác, sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ năng lượng, từ đó khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và thúc đẩy thay đổi hành vi trong toàn xã hội.

Lễ phát động Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 do Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 8h00 sáng 23/10/2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội

Tiếp nối thành công và sức lan tỏa mạnh mẽ từ mùa đầu tiên, Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 sẽ chính thức quay lại với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, hứa hẹn mang đến sân chơi bổ ích, sáng tạo, thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên, sinh viên, người lao động và cộng đồng.

Cuộc thi do Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua Cuộc thi, nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho đối tượng thanh niên, người sử dụng năng lượng trẻ; qua đó, thúc đẩy thay đổi hành vi trong tiêu dùng và sử dụng năng lượng.

Cuộc thi là hoạt động thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030, nhằm hướng tới hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong đời sống hằng ngày. Hoạt động này không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước mà còn đồng hành cùng nỗ lực thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Lễ phát động Cuộc thi sẽ diễn ra vào 8h00 sáng ngày 23/10/2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội, với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Công Thương; các cơ quan ban ngành có liên quan; các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội; cùng đại diện các cơ quan truyền thông báo chí.

Hoạt động được tổ chức trang trọng, có quy mô, hướng tới tạo sức hút và dấu ấn truyền thông mạnh mẽ, thu hút động đảo cộng đồng tham gia, hưởng ứng; qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy, xây dựng văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 được triển khai qua Vòng Sơ khảo, Vòng Tập huấn và Vòng Chung kết, tập trung vào tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng các tình huống về áp dụng Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cuộc sống.

Vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của 3 - 5 đội thi được Ban Tổ chức và chuyên gia lựa chọn từ các đội thi có kết quả tốt nhất ở Vòng Sơ khảo.

Năm 2025, Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã thu hút hơn 152 ngàn lượt thi, hơn 35 ngàn người tham gia, đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Hơn 60% bài thi trắc nghiệm đạt mức độ hiểu biết khá và 32% đạt mức độ hiểu biết sâu, cho thấy sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng đối với pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cùng với đó, 50 trường đại học, cao đẳng, tập đoàn và doanh nghiệp là những đơn vị được tập trung triển khai, góp phần lan tỏa cuộc thi tới sinh viên, đoàn viên thanh niên và người lao động; gần 800 đại biểu, cán bộ, sinh viên tham dự Vòng Chung kết tại Hà Nội, chứng kiến màn tranh tài sôi nổi và sáng tạo của 5 đội thi xuất sắc nhất. Những con số này là hành trình lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Mỗi thí sinh không chỉ là người tìm hiểu pháp luật mà còn góp phần trở thành một tuyên truyền viên đưa thông điệp tiết kiệm năng lượng đến cộng đồng.