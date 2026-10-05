Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật thu hút gần 2,6 triệu lượt người tham gia

Một trong những dấu ấn nổi bật của Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật là sự tham gia của 54 dân tộc anh em. Theo số liệu tổng hợp, có 25.793 người dân tộc thiểu số tham gia Cuộc thi. Đáng chú ý, trong số này có bà con thuộc các dân tộc rất ít người như Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Ngái, Cống, Bố Y, Cơ Lao, Lô Lô, Mảng, Lự, Chứt, Pà Thẻn, La Ha, La Hủ.

Đây là những dân tộc có quy mô dân số nhỏ, cư trú chủ yếu tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới. Sự tham gia của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số rất ít người, cho thấy Cuộc thi đã lan tỏa đến nhiều vùng miền, không chỉ tập trung tại các đô thị và trung tâm kinh tế - xã hội.

Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức đã chính thức kết thúc và ghi nhận 2.584.819 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng thu hút 1.845 người khuyết tật, 1.222 người cao tuổi... Sự tham gia của đồng bào 54 dân tộc và các nhóm đối tượng đặc thù cho thấy Cuộc thi có tính rộng khắp, đa dạng về thành phần tham gia, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật đến gần hơn với người dân ở mọi vùng miền, mọi cộng đồng dân cư.

Ngay sau khi phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành, tổ chức ở trung ương và địa phương qua việc phát động, đăng tải thông tin, banner và hướng dẫn, vận động cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia.

Tại các địa phương, 34/34 tỉnh, thành phố đều có người tham gia Cuộc thi, trong đó, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 349.729 lượt người tham gia, tiếp đến là thành phố Hà Nội (201.573 lượt), thành phố Hải Phòng (172.045 lượt), thành phố Bắc Ninh (146.593 lượt), tỉnh Quảng Ngãi (141.974 lượt), tỉnh Ninh Bình (77.866 lượt), thành phố Đồng Nai (70.472 lượt), thành phố Đà Nẵng (67.905 lượt), tỉnh Sơn La (62.168 lượt) và tỉnh An Giang (61.990 lượt)…

Trên cơ sở kết quả thi, Ban Tổ chức thực hiện rà soát, xác minh thông tin và sẽ xét giải theo Thể lệ. Cuộc thi có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 05 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 05 giải phụ và 05 giải tập thể. Trong đó, giải tập thể được trao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong triển khai, hưởng ứng Cuộc thi.

Hoạt động tổng kết và trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Đây là dịp để Ban Tổ chức ghi nhận, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Thông qua Cuộc thi đã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật bằng phương thức gần gũi, thuận tiện trên môi trường số.

Kết quả Cuộc thi cũng tạo thêm động lực để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Hưởng ứng cuộc thi, ngày 28/8/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 6976/BCT-PC về việc phát động Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật. Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Công Thương tham gia.