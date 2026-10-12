Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics 2026: Bệ phóng kết nối, nâng tầm nhân lực

VYLT 2026 thu hút sinh viên logistics tham gia. Ảnh: HUTECH.

Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã chính thức công bố Vòng bán kết Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 (VYLT 2026).

Với thông điệp "Làm chủ công nghệ – Dẫn lối tương lai", VYLT 2026 đặt trọng tâm vào việc khuyến khích sinh viên chủ động ứng dụng công nghệ, phát triển tư duy đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán thực tế.

Trải qua 8 mùa giải từ năm 2018, cuộc thi đã khẳng định vị thế trong việc kết nối sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. Vòng bán kết năm nay ghi nhận sự góp mặt của 54 đội thi, chia thành hai bảng Khu vực phía Bắc (27 đội miền Bắc từ Huế trở ra) và Khu vực phía Nam (22 đội miền Nam và 5 đội miền Trung từ Đà Nẵng trở vào).

Nguồn: VALOMA

PGS.TS Trịnh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch VALOMA, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, Logistics và chuỗi cung ứng đang giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, ngành logistics đang có nhiều cơ hội phát triển mới, nhưng cũng đặt ra các yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng nguồn nhân lực.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, thế hệ sinh viên không chỉ cần trang bị kiến thức chuyên môn mà còn phải phát triển tư duy sáng tạo, năng lực ứng dụng công nghệ, khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn và tinh thần chủ động thích ứng với sự thay đổi của ngành. Vì vậy, việc xây dựng những sân chơi chuyên nghiệp, gắn kết kiến thức với thực tiễn và kết nối sinh viên với cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa rất thiết thực.

Ở góc độ doanh nghiệp đồng hành, bà Phạm Thị Thùy Trâm, đại diện Nhà tài trợ Vàng SPX Express, chia sẻ ngành logistics đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhân lực logistics giờ đây cần có khả năng phân tích dữ liệu, ứng dụng công nghệ và thích ứng với những biến động của thị trường. Yêu cầu phát triển bền vững cũng đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ kĩ hơn về cách sử dụng nguồn nhân lực, cách tiết kiệm năng lượng và giảm tác động tới môi trường.

“Chúng tôi đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi. VYLT 2026 sẽ tạo cơ hội để sinh viên được vận dụng kiến thức, tiếp cận những bài toán thực tế và hình thành tư duy nghề nghiệp. SPX Express mong muốn góp phần kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo nên cơ hội để những ý tưởng của những người trẻ được lắng nghe và phát triển. Sự đồng hành này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào một thế hệ nhân lực logistics có năng lực, trách nhiệm và khát vọng đóng góp", bà Trâm nhấn mạnh.

Bà Trâm cũng dành lời khuyên cho các thí sinh nên bắt đầu từ việc nghiên cứu thực tế doanh nghiệp, xây dựng giải pháp dựa trên căn cứ rõ ràng, đề cao tinh thần hợp tác và phản biện cầu thị. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đào tạo và doanh nghiệp, VYLT 2026 hứa hẹn tiếp tục tạo nên nguồn nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng dẫn dắt sự phát triển của ngành logistics Việt Nam.