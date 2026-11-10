Cuộc thi 'Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026' – Đợt 2: Những tài năng múa trẻ cùng viết tiếp câu chuyện bản sắc và sáng tạo

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu khai mạc

Cuộc thi quy tụ gần 100 thí sinh đến từ 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước, với chủ đề Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai.

Khơi nguồn tài năng, tiếp nối mạch phát triển nghệ thuật múa Việt Nam

Tiếp nối thành công của Đợt 1 tại TP.HCM, Cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026” – Đợt 2 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 12.11. Đây là lần đầu tiên Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và tôn vinh những tài năng múa trẻ; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và phát huy tư duy sáng tạo.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, nghệ thuật múa là một lĩnh vực sáng tạo đặc thù, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, cảm xúc, tư duy nghệ thuật và quá trình lao động, rèn luyện bền bỉ.

Mỗi tác phẩm múa không chỉ thể hiện tài năng của người biểu diễn mà còn chuyển tải những giá trị văn hóa, những câu chuyện về con người, quê hương, đất nước và khát vọng sáng tạo của mỗi thế hệ.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, việc xây dựng đội ngũ nhân lực nghệ thuật có trình độ chuyên môn cao, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Điều đó đòi hỏi công tác đào tạo nghệ thuật không chỉ chú trọng kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn mà còn phải quan tâm bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh sáng tạo, khả năng tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL) Nguyễn Anh Vũ, Phó Trưởng BTC tặng hoa chúc mừng các đoàn dự thi

Với ý nghĩa đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và sức sáng tạo; đồng thời phát hiện, tôn vinh những tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị lực lượng kế cận cho nền nghệ thuật múa Việt Nam.

Đợt 1 của Cuộc thi đã được tổ chức tại TP.HCM, ghi nhận sự tham gia tích cực của các cơ sở đào tạo, sự nỗ lực của các thầy cô giáo và đặc biệt là tinh thần say mê, nghiêm túc của các em học sinh, sinh viên.

Những kết quả đạt được tại Đợt 1 đã tạo tiền đề và khí thế để Cuộc thi tiếp tục được triển khai tại Thủ đô Hà Nội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông mong muốn các thí sinh đến với Cuộc thi không chỉ bằng kỹ thuật biểu diễn đã được rèn luyện mà còn bằng cảm xúc chân thành, tư duy sáng tạo và khát vọng cống hiến; mạnh dạn thể hiện cá tính nghệ thuật, tìm tòi những cách biểu đạt mới, nhưng đồng thời luôn trân trọng những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Thành công của mỗi thí sinh không chỉ được đo bằng giải thưởng mà còn ở những trải nghiệm, sự trưởng thành và động lực tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đối với các cơ sở đào tạo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện cả về chuyên môn, tư duy nghệ thuật và khả năng sáng tạo.

Với Ban Giám khảo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn, khả năng sáng tạo và tiềm năng phát triển của từng thí sinh, bảo đảm kết quả Cuộc thi thực chất, công bằng và có tính khích lệ.

Một số tiết mục trong chương trình nghệ thuật khai mạc cuộc thi mang chủ đề "Mạch nguồn - Khát vọng"

Với sự chuẩn bị của Ban Tổ chức, sự đồng hành của các cơ sở đào tạo và tinh thần nhiệt huyết của các em thí sinh, Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng Đợt 2 Cuộc thi sẽ diễn ra thành công, tiếp tục phát hiện những gương mặt tài năng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, khơi dậy khát vọng sáng tạo và xây dựng thế hệ nghệ sĩ múa trẻ có bản lĩnh, tài năng, trách nhiệm với nền văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Gần 100 thí sinh tranh tài, tìm kiếm những tài năng múa trẻ

Đợt 2 tại Hà Nội có sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật, gồm: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Học viện Múa Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Đồng hành cùng các thí sinh là Hội đồng Ban Giám khảo gồm 5 thành viên có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật múa. Trưởng Ban Giám khảo là NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM.

Các thành viên Ban Giám khảo gồm: Nhà giáo Ưu tú Đoàn Phúc Linh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM; Thượng tá, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Quỳnh Phương, Giảng viên chính Múa Dân gian, Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Cao Chí Thành, Giảng viên Khoa Diễn viên, Học viện Múa Việt Nam; Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Biên đạo múa tại Trường Múa thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông.

Ban Giám khảo có nhiệm vụ đánh giá năng lực biểu diễn, kỹ thuật chuyên môn và tư duy sáng tạo của các thí sinh, góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và chất lượng chuyên môn của Cuộc thi.

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc là chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề Mạch nguồn - Khát vọng.

Thông qua bốn tác phẩm được lựa chọn biểu diễn gồm Sóng lụa ven đô, Serenat, Vũ điệu dân gian Nga và tác phẩm múa đương đại Sóng, chương trình giới thiệu hành trình kết nối bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa nghệ thuật múa thế giới và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ.

Các tác phẩm kết nối nét duyên dáng của múa dân gian Việt Nam, vẻ đẹp tinh tế của Ballet cổ điển, sắc màu sôi động của múa dân gian Nga với ngôn ngữ múa đương đại giàu năng lượng.

Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp về sự kế thừa, giao lưu và sáng tạo của thế hệ trẻ trong hành trình phát triển nghệ thuật múa Việt Nam.

Với sự góp mặt của gần 100 thí sinh, các phần thi là dịp để những gương mặt trẻ thể hiện khả năng biểu diễn, kỹ thuật chuyên môn và tư duy sáng tạo thông qua nhiều ngôn ngữ múa khác nhau.

Sự đa dạng về loại hình và phong cách biểu diễn góp phần tạo nên không gian giao lưu, học hỏi, thúc đẩy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong nghệ thuật múa.

Với chủ đề hướng tới gìn giữ bản sắc và tỏa sáng tương lai, Cuộc thi không chỉ là dịp để các tài năng múa trẻ gặp gỡ, giao lưu, khẳng định năng lực nghệ thuật sau quá trình học tập, rèn luyện mà còn khuyến khích thế hệ trẻ tìm tòi những ngôn ngữ biểu đạt mới, đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Một số tiết mục của phần thi Tài năng diễn viên múa của các thí sinh trong Bảng A - Múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại

Ngay sau lễ khai mạc chiều 10.11, Cuộc thi chính thức bước vào các nội dung tranh tài, mở đầu cho những ngày thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 12.11.