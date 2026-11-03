Cuộc thi tài năng múa học sinh, sinh viên toàn quốc lần đầu

Tối 3/11, tại Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026, với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc.

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi có sự tham gia của 188 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo, với 158 tác phẩm, tiết mục dự thi và tổng số 421 thành viên các đoàn. Cuộc thi được tổ chức thành hai đợt tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 11/2026.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 6/11 tại TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của 63 thí sinh đến từ 8 cơ sở đào tạo, trình diễn 50 tác phẩm, tiết mục. Các đơn vị tham gia gồm: Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - khu vực miền Nam; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Văn Lang; Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An; Trường Trung cấp Múa TP Hồ Chí Minh và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Đợt 2 của cuộc thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 10 đến 12/11, với sự tham gia của 100 thí sinh đến từ 10 cơ sở đào tạo. Địa điểm tổ chức là Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên từ 14 đến 35 tuổi đang theo học tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc. Thí sinh tranh tài ở 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tặng hoa Ban giám khảo của cuộc thi.

Các tác phẩm được khuyến khích khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, thể hiện bản sắc dân tộc và những giá trị nhân văn. Bên cạnh kỹ thuật chuyên môn, cuộc thi chú trọng năng lực biểu diễn, tư duy nghệ thuật, tính sáng tạo và khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới.

Khai mạc cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh múa sử dụng ngôn ngữ hình thể và chuyển động để biểu đạt tư tưởng, tình cảm, phản ánh đời sống, lịch sử, phong tục và bản sắc mỗi dân tộc. Nghệ thuật múa vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa góp phần lưu giữ, trao truyền và làm giàu bản sắc văn hóa.

Theo Thứ trưởng, giao lưu quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa mở ra cơ hội kết nối múa với âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, du lịch văn hóa và các sản phẩm sáng tạo. Điều này đòi hỏi người làm nghề kế thừa giá trị truyền thống, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, đổi mới sáng tạo để nghệ thuật múa Việt Nam phát triển và hội nhập.

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﻿﻿ Các tiết mục văn nghệ sôi động của học sinh, sinh viên mở đầu cuộc thi.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam cùng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nhân lực sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và tiếp cận tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Thứ trưởng mong muốn thí sinh thể hiện cả kỹ thuật, cảm xúc, tư duy nghệ thuật, bản lĩnh sáng tạo và trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc. Các cơ sở đào tạo cần phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, kết hợp kỹ thuật chuyên môn với kiến thức văn hóa, tư duy sáng tạo và năng lực biểu diễn.

Ban Giám khảo gồm 5 nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia trong lĩnh vực biểu diễn, đào tạo và biên đạo múa, do NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP Hồ Chí Minh, làm Trưởng ban.

Các tiết mục được đánh giá về kỹ thuật, ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể.

Tại mỗi đợt thi, mỗi bảng có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề: Huấn luyện viên xuất sắc; Biên đạo xuất sắc; Thí sinh biểu diễn xuất sắc; Tác phẩm xuất sắc; Tác phẩm sáng tạo; Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Một tiết mục dự thi thuộc bảng A tối 3/11.

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, cuộc thi cũng là dịp để các cơ sở đào tạo đánh giá kết quả giảng dạy qua thực tiễn biểu diễn, trao đổi chuyên môn và tăng cường phối hợp phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ múa kế cận.