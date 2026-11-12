Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên 2026 trao 53 giải thưởng đợt 2

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trao giải đợt 2 Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026. Ban tổ chức trao 53 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc.

Trong số 53 giải thưởng, có 28 giải theo bảng thi gồm 4 giải Nhất, 10 giải Nhì và 14 giải Ba; 9 giải thưởng chuyên đề và 16 giải do Ban Giám khảo trao, gồm 11 giải Phong cách, 4 giải Triển vọng và 1 giải Ấn tượng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Cuộc thi được tổ chức qua hai đợt tại TP.HCM và Hà Nội, thu hút 18 đoàn thuộc các cơ sở đào tạo với tổng cộng 152 thí sinh tham gia. Đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 6/11 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, có 63 thí sinh và 51 tiết mục.

Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 đến 12/11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Hà Nội), với 89 thí sinh đến từ 10 đoàn. Các thí sinh tranh tài ở 4 bảng: Múa cổ điển châu Âu và Ballet hiện đại; Múa đương đại; Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; Tài năng biên đạo.

Theo NSND Hà Thế Dũng, Trưởng Ban Giám khảo, qua hai đợt thi, Ban Giám khảo ghi nhận nhiều tiết mục có kỹ thuật tốt, ý tưởng mới, thể hiện tinh thần nghiêm túc và tình yêu nghệ thuật của học sinh, sinh viên. Một số tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ múa mới, tạo sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại.

Tuy nhiên, cuộc thi cũng cho thấy những vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong đào tạo: sự đồng đều về kỹ thuật, chiều sâu biểu cảm, khả năng xử lý âm nhạc, tư duy xây dựng tác phẩm và bản lĩnh sân khấu. Đây là những yêu cầu nghề nghiệp không thể hình thành trong ngày một ngày hai, mà cần cả một quá trình đào tạo nghiêm túc, bền bỉ.

Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng mà còn ở việc phát hiện tài năng, khơi dậy đam mê và tạo cơ hội cho nghệ thuật múa Việt Nam.

Nhấn mạnh trách nhiệm đặt ra đối với công tác quản lý và đào tạo nghệ thuật sau thành công của cuộc thi, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng, tổ chức cuộc thi không phải để có thêm một hoạt động trong kế hoạch, không phải để hoàn thành một nhiệm vụ mang tính hình thức, mà phải thực sự tạo ra giá trị cho người học, cho cơ sở đào tạo và cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà.

“Mỗi cuộc thi phải trở thành một môi trường nghệ thuật đúng nghĩa, nơi các cơ sở đào tạo được giao lưu, trao đổi, nhìn nhận chất lượng đào tạo; nơi các nghệ sĩ, nhà giáo được chia sẻ tri thức, kinh nghiệm; và quan trọng nhất, nơi học sinh, sinh viên được học hỏi, trưởng thành”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và NSND Hà Thế Dũng trao giải Nhất cho các thí sinh đoạt giải tại mỗi bảng thi trong Đợt 2.

Để làm được điều đó, người làm quản lý đào tạo phải thực sự thấu hiểu, phải đi sâu vào thực tiễn, lắng nghe các cơ sở đào tạo, hiểu những khó khăn của thầy và trò, nhận ra những tài năng đang cần được nâng đỡ, những giá trị nghệ thuật đang cần được bảo vệ, gìn giữ và trao truyền.

Thứ trưởng cũng mong muốn các cơ sở đào tạo tiếp tục gìn giữ giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ sáng tạo, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới để nghệ thuật múa Việt Nam vừa giữ được bản sắc riêng, vừa có sức sống trong đời sống đương đại.