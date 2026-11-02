Cuộc thi 'Sao Mai 2026': Các thí sinh can đảm thử sức với những bản phối mới

Mai Thu Hương thể hiện “Hồ trên núi” của nhạc sỹ Phó Đức Phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khi làn điệu dân ca tìm đến ngôn ngữ phối khí hiện đại, một cách cảm thụ mới lại được mở ra. Nhưng giao thoa không phải là phép cộng giản đơn giữa cái cũ và cái mới. Để hai chất liệu thật sự gặp nhau, người hát cần hiểu cả hai.

Đó là đề bài dành cho 8 thí sinh “Sao Mai 2026” trong Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa,” lên sóng trực tiếp trên VTV3, VTV Go và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam tối 1/11.

Cụm thi thứ nhất gồm bốn tiết mục. Nguyễn Mộc An trình bày “Lời khèn trong sương núi” của nhạc sỹ Phan Bá Sang, trong một bản phối có thêm phần rap. Mai Thu Hương thể hiện “Hồ trên núi.” Đỗ Hải Đăng chọn “Tháng Tư là lời nói dối của em,” còn H'Vi Ktla trình bày “Ai cần ai” của nhạc sỹ Hứa Kim Tuyền.

Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối “Phong nữ,” nhạc Hồ Hoài Anh, lời Trần Khánh Ly, với làn Chầu văn cổ “Cô Đôi Thượng Ngàn.” (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụm thi thứ hai đậm màu dân gian. Hoàng Thu Hà trình bày liên khúc “Giận mà thương” trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, với âm nhạc của Trần Hoàn và lời thơ Phùng Ngọc Hùng. Nguyễn Đỗ Khánh An kết nối “Phong nữ” với làn Chầu văn cổ “Cô Đôi Thượng Ngàn.” Bùi Nguyễn Bảo Anh tìm về Kinh Bắc với “Làng Quan họ quê tôi.” Nguyễn Xuân Dũng trình bày ca khúc “Đàn chim Việt.”

Đặt cạnh nhau, tám tiết mục cho thấy giao thoa được hiểu theo nhiều tầng. Có khi là cuộc gặp giữa nhạc cụ dân tộc và nhịp điệu đương đại, có khi là sự nối dài của một làn điệu tín ngưỡng vào ca khúc mới, cũng có khi là việc đặt một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ vào một bản phối hoàn toàn khác. Thách thức chung của các thí sinh là giữ được hồn cốt của chất liệu gốc khi khoác cho nó một diện mạo mới.

Sự can đảm với bản phối mới là điều Ban Giám khảo nhắc tới nhiều nhất trong đêm thi. Nghệ sỹ Nhân dân Tấn Minh, Trưởng Ban Giám khảo, cho rằng sáng tạo ở dòng nhạc này là rất cần thiết và bày tỏ sự ủng hộ với con đường kiên định trong phong cách âm nhạc của các thí sinh.

Nguyễn Xuân Dũng thể hiện ca khúc “Đàn chim Việt” của nhạc sỹ Văn Cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong nhận định Đỗ Hải Đăng đã giải được chủ đề “Giao thoa”” rất tốt, với phần thể hiện bớt đi tính trình diễn để có thêm cảm xúc và chất tự sự. Nhạc sỹ còn bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng thí sinh trong những bản phối mới sau này.

Với Bùi Nguyễn Bảo Anh, nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong bất ngờ trước lựa chọn mạo hiểm với một bản phối kinh điển và ghi nhận một phần trình diễn rất lạ. Tuy vậy, những quãng cao trong bản phối mới vẫn là điều thí sinh cần tiếp tục hoàn thiện.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Nghệ sỹ Ưu tú Tân Nhàn đánh giá Nguyễn Đỗ Khánh An rất sáng và hợp với tác phẩm, chinh phục được một bản phối mới rất khó bằng cao độ chắc chắn. Với Mai Thu Hương, giám khảo Tân Nhàn ghi nhận một phần thể hiện vừa đầy nhiệt huyết vừa tiết chế, thông minh trong cách xử lý tác phẩm.

Ban Giám khảo tại Liveshow 5. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ca sỹ Trọng Tấn nhận thấy ở Nguyễn Xuân Dũng một giọng hát nội lực, đa dạng và cách xử lý tác phẩm rất tốt. Hoàng Thu Hà được ca sỹ Trọng Tấn dành lời khen cho sự ngọt ngào đặc trưng của xứ Nghệ, vốn là sở trường của thí sinh. Nhạc sỹ Giáng Son cho rằng giọng hát của Nguyễn Mộc An rất thuận lợi cho ca khúc lựa chọn, và gửi tới thí sinh lời khích lệ mạnh dạn sáng tạo hơn nữa.

Những nhận xét này cho thấy ở chặng cuối của Vòng Chung kết, bản phối không còn là phần nền phía sau giọng hát. Bản phối trở thành một phép thử về bản lĩnh: người hát phải đủ hiểu tác phẩm để làm chủ nó, thay vì để nó dẫn dắt mình.

Kết thúc Liveshow 5, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla phải dừng chân. Sáu thí sinh còn lại tiếp tục bước vào Liveshow 6 vào tối 8/11./.