Cuộc thi sáng tạo video Tổ quốc bình yên 2026: Clip 'CSGT cứu người đuối nước' đạt giải A

Tối 3/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP Hà Nội), Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Gala nghệ thuật tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tạo video "Tổ quốc bình yên" năm 2026.

Toàn cảnh gala trao giải cho các đơn vị đạt giải tối 3/11.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, cuộc thi lần này nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc dùng thông tin chính thống "phủ xanh" không gian mạng, tận dụng ưu thế công nghệ để lan tỏa giá trị nhân văn, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động".

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, từ ngày 22/3 đến nay, Ban tổ chức nhận được gần 3.500 tác phẩm dự thi. Trong đó, có hơn 2.000 tác phẩm của học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên và sinh viên.

Ngoài ra, có 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường trong lực lượng.

Ban Tổ chức đánh giá, các tác phẩm rất phong phú như chính luận, ký sự - phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, video kể chuyện, clip hành động... Các bài thi đã góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Trong các nhóm dự thi, Công an TP Hà Nội đạt tổng cộng 33 giải thưởng (gồm một giải đặc biệt và hai giải A). Trong đó, Phòng CSGT Công an đạt 6 giải thưởng các hạng.

Đáng chú ý, clip "Kiến thức đúng có thể cứu người" của đơn vị này vinh dự được Ban tổ chức trao giải A.

Đại diện CSGT Hà Nội thông tin, clip đạt giải A nói về những kỹ năng phòng tránh, giải cứu người bị tai nạn đuối nước. Trong đó, lực lượng CSGT nhập vai cảnh sát đường thủy giải cứu người gặp nạn; đồng thời, hướng dẫn phương pháp cấp cứu thế nào cho đúng và bảo đảm an toàn cho cả đôi bên.

Cũng theo Ban tổ chức, cuộc thi lần này thu hút sự tham gia đóng góp của các tầng lớp học sinh, sinh viên và nhiều trường học trên cả nước.

Nội dung tập trung phản ánh những câu chuyện gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc; những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.