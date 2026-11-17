Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng không gian quốc tế của NASA (NASA Space Apps Challenge) Hà Nội - 2026 với chủ đề “The Next Frontier” - “Chân trời tiếp theo” diễn ra sôi nổi trong 2 ngày 14 và 15/11/2026 tại Hà Nội. Ban Tổ chức trao 15 giải Nhất, 19 giải Nhì, 44 giải Ba, 75 giải Khuyến khích và 31 giải Hà Nội in Space.

Mười đội Hà Nội đạt giải chuyên ngành, mang tên các hạng mục giải toàn cầu của NASA gồm: Best Use of Science: Trần Đăng Huy; Best Use of Data: VeriFour; Best Use of Technology: AEC; Galactic Impact: PTX; Best Mission Concept: 001-Optimistic; Most Inspirational: BK SpaceTech; Best Storytelling Award: Earth Nova; Global Connection Award: Math Matrix; Art & Technology Award: Lắng; Local Impact Award: SpaceA.

Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng không gian quốc tế của NASA là hackathon khoa học, công nghệ thường niên lớn nhất thế giới do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) khởi xướng; lần thứ 2, Việt Nam có điểm thi chính thức được NASA công nhận, sau Ninh Bình năm 2025.

Cuộc thi hướng đến việc khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy giáo dục STEM và chuyển đổi số trong cộng đồng thanh, thiếu niên Việt Nam, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.