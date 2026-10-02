Cuộc thi Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026: Ý tưởng trẻ cùng giải bài toán Thủ đô

Hà Nội phát động Cuộc thi Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026. Ảnh: Nhật Minh

Cuộc thi Nghiên cứu - Sáng tạo, kết nối học sinh, sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ năm 2026 (Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026) được UBND thành phố Hà Nội tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo của thế hệ trẻ, đồng thời hướng các ý tưởng vào những vấn đề thực tiễn của đời sống và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là không dừng ở việc tìm ra những ý tưởng đoạt giải. Các hồ sơ được lựa chọn sẽ được kết nối với giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc đơn vị có nhu cầu ứng dụng để tư vấn, phản biện và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm trước vòng chung kết. Sau cuộc thi, những sản phẩm có tiềm năng tiếp tục được kết nối với hoạt động cố vấn, ươm tạo, thử nghiệm, phát triển tài sản trí tuệ, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang là Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi. Ảnh: Nhật Minh

Cuộc thi có 2 bảng: Bảng A dành cho học sinh trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; bảng B dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và người học trình độ trung cấp trên địa bàn Hà Nội. Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi nhóm không quá 5 thành viên.

Các sản phẩm được đăng ký ở 4 lĩnh vực: Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và đô thị thông minh; môi trường, sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học; chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới và sản xuất thông minh; công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh, giáo dục và giải pháp vì cộng đồng. Ban Tổ chức khuyến khích các sản phẩm hướng tới những bài toán thực tiễn của Hà Nội, nhất là các bài toán lớn và công nghệ chiến lược của thành phố.

Hạn nhận hồ sơ từ ngày 5 đến hết ngày 25-10-2026. Địa chỉ truy cập và hướng dẫn nộp hồ sơ được công bố trên Cổng thông tin điện tử https://hanovation.vn.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra trong tháng 11-2026. Tại vòng này, mỗi đội có 7 phút trình bày, 3 phút giới thiệu sản phẩm bằng video và 10 phút trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026.

Cuộc thi có 1 giải Đặc biệt cho toàn bộ cuộc thi trị giá 20.000.000 đồng/giải đối với sản phẩm dự thi theo nhóm tác giả; 12.000.000 đồng/giải đối với sản phẩm dự thi theo cá nhân. Đối với mỗi bảng dự thi sẽ có: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ngoài tiền thưởng và giấy chứng nhận, các sản phẩm đạt giải còn có thể nhận được phần thưởng, học bổng, thiết bị, dịch vụ hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành và được ưu tiên xem xét hỗ trợ theo các chính sách về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Chi tiết cuộc thi được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (https://dost.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin và tiếp nhận hồ sơ (http://hanovation.vn/sang-tao-tre-ha-noi)