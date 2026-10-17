Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2026 thu hút 258 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi ở 05 lĩnh vực, gồm: Đồ dùng dành cho học tập; Sản phẩm thân thiện môi trường; Phần mềm tin học; Dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ dùng giải trí, đồ chơi trẻ em; các giải pháp nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, số lượng mô hình, sản phẩm tham gia dự thi năm nay tăng nhiều hơn với chất lượng được nâng lên rõ rệt, hướng mạnh vào ứng dụng công cụ AI, IoT, chuyển đổi số để giải quyết những vấn đề thiết thực.

Qua quá trình sơ khảo, chung khảo được tổ chức nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã công nhận 40 mô hình, sản phẩm đoạt giải, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 22 giải Khuyến khích. Trong đó, 18 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được lựa chọn tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026.

Phó Chủ tịch HĐND TP Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phạm Ngọc Linh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. (Cổng TTĐT Bắc Ninh)

Theo đó, Ba giải Nhất thuộc về các mô hình: “Cẩm nang an ninh mạng dành cho học sinh Tiểu học” của Trường Tiểu học Thanh Hải số 2, phường Chũ (bảng Tiểu học); “Cột báo lũ tín hiệu thông minh đa năng” của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS An Lạc, xã An Lạc (bảng THCS); “Thiết bị cảnh báo thông minh tích hợp giải pháp phòng vệ đa tầng và ứng phó khẩn cấp cho xe điện” của Trường THPT Sơn Động số 3 (bảng THPT).

Các mô hình, sản phẩm đoạt giải được đánh giá có hàm lượng sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, thể hiện tinh thần tìm tòi, nghiên cứu khoa học và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề gần gũi với cuộc sống của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức cũng phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Bắc Ninh năm 2027 với nhiều điểm mới, hướng tới toàn diện, minh bạch và lan tỏa sâu rộng hơn.

Trọng tâm là đổi mới quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, 100% hồ sơ vòng sơ khảo được tiếp nhận qua Cổng Thông tin quản lý Cuộc thi và đưa vào vận hành Chatbot hỗ trợ nhằm giải đáp thông tin về Cuộc thi; mở rộng quy mô và tăng chỉ tiêu đề tài cơ sở; tăng cường cơ cấu giải thưởng động viên… nhằm khuyến khích phong trào sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng.