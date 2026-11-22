Đại biểu tham dự chương trình.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Quý Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Cuộc thi lần thứ 15 thu hút 409 mô hình, sản phẩm tham gia, tăng 152 mô hình, sản phẩm so với năm 2025. Có 53/56 xã, phường cùng các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trường Cao đẳng Cao Bằng tham gia, cho thấy sự hưởng ứng tích cực của các cơ sở giáo dục và thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập (115 sản phẩm), phần mềm tin học và chuyển đổi số (41 sản phẩm), sản phẩm thân thiện với môi trường (125 sản phẩm), dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (46 sản phẩm), giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (82 sản phẩm).

Nhiều mô hình, sản phẩm có ý tưởng mới, xuất phát từ những vấn đề gần gũi trong học tập, sinh hoạt và đời sống. Đáng chú ý, học sinh mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số vào nghiên cứu, sáng tạo; đồng thời quan tâm đến các giải pháp bảo vệ môi trường, hỗ trợ sản xuất và bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho 2 nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm xuất sắc tại cuộc thi.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có 73 mô hình, sản phẩm đoạt giải, gồm 2 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 49 giải khuyến khích.

Hai giải nhất thuộc về mô hình “Bản đồ điện tử 6 vùng kinh tế Việt Nam kết hợp trí tuệ nhân tạo AI” của nhóm học sinh Trường THCS Đề Thám, phường Thục Phán và sản phẩm “LINGOBRIDGE - Nền tảng trợ lý AI đa ngôn ngữ hỗ trợ tra cứu, dịch hội thoại và góp phần gìn giữ tiếng Tày trong đời sống số” của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng, Trường THCS Ngọc Xuân và Trường Tiểu học Hợp Giang.

Trong số 7 sản phẩm đoạt giải nhì có nhiều ý tưởng gắn với lịch sử, văn hóa, giáo dục và ứng dụng công nghệ, tiêu biểu như: sa bàn “Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950”, “Cao Bằng 3D tourism kết hợp AI - Giải pháp số giúp phát triển du lịch bền vững, góp phần bảo tồn và giáo dục lịch sử địa phương”, “Học đường số - nền tảng báo điện tử và mạng xã hội học đường có kiểm duyệt”, “Hệ thống phân loại rác thải thông minh ứng dụng công nghệ AI”.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đoạt giải ba và giải khuyến khích cũng thể hiện sự phong phú về ý tưởng, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh, như trợ lý ảo “NOỌNG ƠI” hỗ trợ học sinh THCS trong học tập và sinh hoạt hằng ngày, mô hình “Chuồng trại thông minh”, “Máy đo không khí cầm tay”.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc thi.

Ban Tổ chức lựa chọn 8 mô hình, sản phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 (năm 2026).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức tặng giấy khen cho 6 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện cuộc thi. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng bằng khen 10 học sinh nhiều lần tham gia và đoạt giải, nhằm động viên, khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 16 (năm 2027), tiếp tục khuyến khích thanh thiếu nhi phát huy tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong trường học.