Cuộc thi sáng tác tôn vinh người có công qua những sáng tác văn học, nghệ thuật

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những hy sinh, mất mát và cống hiến của các thế hệ cha anh vẫn được lưu giữ trong đời sống tinh thần của người Việt. Đó là những người lính đã dành tuổi trẻ cho đất nước, những người mẹ mòn mỏi đợi con, những gia đình mang nỗi đau chiến tranh và những thương binh, bệnh binh vượt lên thương tật, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Không chỉ hiện diện trong những trang sử, những câu chuyện ấy còn trở thành nguồn cảm hứng của văn học, nghệ thuật. Qua trang văn, vần thơ và giai điệu, ký ức lịch sử được tái hiện bằng cảm xúc, giúp công chúng hiểu hơn giá trị của hòa bình và những hy sinh đã làm nên cuộc sống hôm nay.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Tiếp nối mạch nguồn ấy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thông qua ba thể loại truyện ngắn, thơ và ca khúc, cuộc thi mong muốn khơi dậy tài năng, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của các văn nghệ sĩ, khuyến khích những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc, có chiều sâu tư tưởng và giá trị nghệ thuật.

Thể lệ cũng nhấn mạnh mục tiêu tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đồng thời tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa và giá trị lâu dài.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: "Tôi mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực đồng hành, lan tỏa ý nghĩa của Cuộc thi; các văn nghệ sĩ, tác giả phát huy tài năng, tâm huyết, sáng tạo những tác phẩm có sức lay động, góp phần gìn giữ đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', bồi đắp lòng yêu nước và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam".

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ phát động

Không chỉ tái hiện những năm tháng đấu tranh gian khổ và sự hy sinh anh dũng, cuộc thi còn hướng đến những câu chuyện đời thường: những gia đình chịu nhiều mất mát, những thương binh, bệnh binh vượt khó vươn lên, những hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng những nghĩa cử tri ân trong cuộc sống hôm nay.

Qua đó, mỗi tác phẩm có thể trở thành một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để lòng biết ơn được nuôi dưỡng bằng nhận thức, tình cảm và hành động.

Cuộc thi cũng khuyến khích khai thác những câu chuyện, nhân vật, địa danh, sự kiện có thật và các tư liệu lịch sử có giá trị. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với người sáng tác: vừa bảo đảm tính chính xác của lịch sử, vừa tìm kiếm cách thể hiện mới để những câu chuyện về người có công tiếp tục chạm tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cuộc thi cũng khuyến khích khai thác những câu chuyện, nhân vật, địa danh, sự kiện có thật và các tư liệu lịch sử có giá trị

Theo thể lệ, tác phẩm được nhận từ ngày 20/10/2026 đến ngày 30/1/2027; lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027. Đối tượng tham gia rộng mở với tác giả, tập thể tác giả là công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi, đây còn là dịp để văn học, nghệ thuật thực hiện sứ mệnh gìn giữ ký ức và trao truyền những giá trị lịch sử. Mỗi trang văn, vần thơ, giai điệu được viết nên bằng sự trân trọng có thể trở thành một lời tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình, nuôi dưỡng lòng biết ơn và tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong đời sống đương đại./.