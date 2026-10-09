Cuộc thi Rung chuông vàng Cùng em phòng, chống thiên tai - kiến tạo tương lai bền vững

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi của Cuộc thi Rung chuông vàng.

Cuộc thi quy tụ 100 học sinh xuất sắc đại diện cho 5 trường học trên địa bàn các phường Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam, Châu Sơn, bao gồm: Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, THCS B Châu Sơn, THCS Hà Nam, THCS Trần Phú và THCS Trần Quốc Toản.

Phát biểu tại Cuộc thi, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Tỉnh Ninh Bình có đặc thù địa hình đa dạng từ vùng núi đá vôi, đồng bằng châu thổ đến khu vực ven biển khiến địa phương luôn đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như: sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, giông lốc, áp thấp nhiệt đới và bão mạnh, siêu bão.

Thống kê cho thấy chỉ riêng trong năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương với 10 người chết, 85 người bị thương, gần 3.000 ngôi nhà bị hư hại với tổng thiệt hại ước tính lên đến 1.178 tỷ đồng.

Nhìn ra thế giới, từ đầu năm 2026 đến nay tiếp tục ghi nhận nhiều thảm họa khốc liệt từ động đất ở Venezuela, lũ quét ở Nepal - Tây Tạng đến ngập lụt lịch sử tại Trung Quốc…

Trước thực tế đó, thông điệp của Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm nay: “Khả năng chống chịu bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn” càng mang ý nghĩa thời sự sâu sắc, khẳng định sự chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng tại mỗi gia đình chính là nền tảng cốt lõi để bảo vệ sự an toàn của từng người dân và cộng đồng.

Phát biểu tại Cuộc thi, đại diện UNICEF nhấn mạnh: Biến đổi khí hậu và thiên tai đang tác động mạnh mẽ đến đời sống, nhất là việc học tập và sức khỏe của trẻ em. Việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa thiên tai không chỉ giúp các em bảo vệ bản thân, gia đình mà còn giúp các em trở thành những "tuyên truyền viên nhí" tích cực lan tỏa thông điệp an toàn đến cộng đồng.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích, giúp học sinh tìm hiểu, trau dồi kiến thức thực tế về phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu mà còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó, xây dựng một cộng đồng an toàn và phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Thay vì chỉ là đối tượng dễ bị tổn thương, trẻ em được xác định là ưu tiên hàng đầu và là nguồn lực chiến lược trong việc xây dựng khả năng chống chịu dài hạn. Cuộc thi Rung chuông vàng được kỳ vọng là sân chơi bổ ích giúp 100 "sĩ tử" nhí bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện sự chủ động ứng phó trước các tình huống khẩn cấp.

Thông qua hệ thống câu hỏi phong phú, thiết thực kết hợp cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, đại diện UNICEF tại Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn, Cuộc thi đã truyền tải thành công thông điệp ý nghĩa: Mỗi em học sinh tham gia cuộc thi sẽ không chỉ biết cách tự bảo vệ mình mà sẽ trở thành một "tuyên truyền viên tích cực", lan tỏa kiến thức phòng, chống thiên tai đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

Em Trần Thị Phương Chi, học sinh lớp 7A6, Trường THCS Trần Phú xuất sắc giành giải Nhất và rung chuông vàng Cuộc thi.

Cuộc thi khép lại trong tiếng reo hò cổ vũ và niềm hứng khởi của các em học sinh. Đây không chỉ là một cuộc thi trí tuệ đơn thuần, mà còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho thế hệ trẻ tài năng của tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai trao giải Nhất, giải Nhì cho các em học sinh.

Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 11 giải Khuyến khích và 5 giải tập thể cho các trường tham gia Cuộc thi.