Cuộc thi Review sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2026 'Trạm OCOP – Chạm vị núi rừng'
Với chủ đề “Trạm OCOP – Chạm vị núi rừng”, Cuộc thi Review sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2026 khuyến khích các cá nhân, tổ chức sáng tạo video, hình ảnh và bài viết giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương trên nền tảng số. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa, quảng bá đặc sản Lai Châu, kết nối tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển thương mại điện tử.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/cuoc-thi-review-san-pham-ocop-tinh-lai-chau-nam-2026-tram-ocop-cham-vi-nui-rung-1234857