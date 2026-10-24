Cuộc thi Review sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu năm 2026 'Trạm OCOP – Chạm vị núi rừng'

Gần 80 năm sau trận chiến bảo vệ Nhà hát Lớn Hải Phòng ngày 20/11/1946 (trước đêm Toàn quốc kháng chiến 19/12/1046 tại Hà Nội một tháng) bà Nguyễn Thị Trinh vẫn bền bỉ tìm kiếm danh tính người em trai của bà nội mình – một chiến sĩ Vệ quốc đoàn được cho là đã hy sinh trong trận đánh lịch sử ấy. Không còn giấy báo tử, không có Bằng “Tổ quốc ghi công”, thậm chí tên người liệt sĩ cũng chưa được xác định, cuộc tìm kiếm giờ đây phải lần theo những hồi ký, danh sách và ký ức còn sót lại.