Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027 tạo 'bệ phóng' để những mô hình có tiềm năng tiếp tục phát triển

TS Trần Lan Phương (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TƯ Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, trao giải Đặc biệt của vòng Chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp khu vực miền Trung năm 2024. Ảnh: PVH

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415) không chỉ đặt mục tiêu đưa vốn, chính sách và kiến thức đến với phụ nữ, mà hướng tới một hệ sinh thái có khả năng đồng hành xuyên suốt từ ý tưởng đến thị trường. Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027 cũng được định hướng theo cách mới: không dừng ở lựa chọn, tôn vinh ý tưởng mà tạo "bệ phóng" để những mô hình có tiềm năng tiếp tục phát triển.

TS Trần Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TƯ Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Trưởng Ban Điều hành Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035", trao đổi cùng Báo Phụ nữ Việt Nam về các nội dung liên quan.

+ Thưa Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương, Đề án 2415 đặt ra các mục tiêu lớn như hỗ trợ 500.000 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận chính sách, 50.000 phụ nữ tiếp cận tín dụng và hỗ trợ 12.500 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Xin bà cho biết, Hội LHPN Việt Nam sẽ làm gì để những chỉ tiêu này được thực hiện thực chất, để phụ nữ không chỉ tiếp cận được nguồn lực mà còn có khả năng sử dụng hiệu quả nguồn lực và phát triển quy mô kinh doanh?

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương: Chúng tôi xác định các chỉ tiêu của Đề án là cam kết về kết quả, nhưng phía sau mỗi con số phải là sự thay đổi thực chất về năng lực và cơ hội phát triển của phụ nữ. Vì vậy, mục tiêu không dừng ở "tiếp cận được vốn" hay "chuyển đổi thành doanh nghiệp", mà phải giúp phụ nữ sử dụng vốn hiệu quả, quản trị tốt hơn, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng tồn tại, phát triển của mô hình kinh doanh.

Đối với tín dụng, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank), các tổ chức tín dụng và phát huy vai trò của Tổ chức tài chính vi mô TYM để tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính thức, dịch vụ tài chính - ngân hàng, tài chính số và tài chính xanh phù hợp.

Tuy nhiên, vốn phải đi cùng năng lực hấp thụ vốn. Vì vậy, cùng với kết nối tín dụng, cần tăng cường giáo dục tài chính, hướng dẫn xây dựng phương án kinh doanh, quản lý dòng tiền, quản trị rủi ro và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban Điều hành Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035". Ảnh: Thu Hà

Đối với 500.000 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, điều quan trọng là giúp chị em hiểu và tiếp cận được chính sách, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, kế toán, thuế, pháp lý, thương mại điện tử, tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và thị trường. Chúng tôi coi đây là nền tảng để hộ kinh doanh từng bước chuyên nghiệp hóa và lớn lên bằng chính năng lực của mình.

Đối với mục tiêu hỗ trợ 12.500 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, Hội không tiếp cận theo hướng vận động chuyển đổi bằng mọi giá. Chuyển đổi phải xuất phát từ nhu cầu và mức độ sẵn sàng của hộ kinh doanh, trên cơ sở người phụ nữ hiểu rõ cơ hội, trách nhiệm và chi phí tuân thủ. Hội sẽ hỗ trợ từ khâu đánh giá mức độ sẵn sàng, tư vấn pháp lý, thuế, kế toán, quản trị đến kết nối chuyên gia, vốn, công nghệ và thị trường sau chuyển đổi.

Nói cách khác, chúng tôi muốn tạo một chuỗi hỗ trợ để nguồn lực được chuyển hóa thành năng lực, năng lực được chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh, và hiệu quả kinh doanh tạo ra việc làm, thu nhập và sự phát triển bền vững cho phụ nữ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (bìa trái) thăm gian trưng bày sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Ninh Bình

+ Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là một định hướng quan trọng của Đề án 2415. Hội LHPN Việt Nam sẽ phát huy vai trò như thế nào để hệ sinh thái này không chỉ là sự tập hợp các nguồn lực, mà thực sự vận hành hiệu quả và đồng hành với phụ nữ từ ý tưởng đến thị trường, thưa bà?

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương: Muốn hỗ trợ khởi nghiệp bền vững thì không một tổ chức nào có thể làm một mình. Một ý tưởng kinh doanh muốn đi được đến thị trường cần nhiều điều kiện cùng lúc: chính sách phù hợp, kiến thức quản trị, vốn, công nghệ, chuyên gia, thị trường và các mạng lưới liên kết. Vì vậy, xây dựng hệ sinh thái không phải là tập hợp thật nhiều chủ thể, mà quan trọng là tạo được cơ chế kết nối để mỗi chủ thể phát huy đúng thế mạnh và nguồn lực đến đúng người, đúng thời điểm.

Trong hệ sinh thái đó, Hội LHPN Việt Nam xác định mình là tổ chức nòng cốt trong kết nối, đồng hành và phản ánh nhu cầu của phụ nữ. Hội sẽ phát triển mạng lưới cố vấn, tư vấn khởi nghiệp ở Trung ương và địa phương; phát huy vai trò của Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Điểm chúng tôi hướng tới là sự kết nối xuyên suốt. Khi phụ nữ cần nâng cao năng lực thì có chương trình đào tạo, cố vấn phù hợp; cần vốn thì có kênh kết nối tài chính; cần công nghệ thì có đối tác công nghệ; cần hoàn thiện sản phẩm, tiêu chuẩn hay thương hiệu thì có chuyên gia; cần thị trường thì có hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi giá trị.

Đồng thời, Hội sẽ tăng cường đối thoại, nắm bắt khó khăn từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện chính sách. Như vậy, hệ sinh thái không chỉ đưa nguồn lực từ trên xuống, mà còn phải có khả năng tiếp nhận tiếng nói từ cơ sở để chính sách và chương trình hỗ trợ ngày càng sát nhu cầu.

Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của hệ sinh thái là giúp người phụ nữ không phải đơn độc trên hành trình khởi nghiệp. Hội làm tốt vai trò kết nối để mỗi ý tưởng có tiềm năng có thêm cơ hội được ươm tạo, mỗi mô hình đang phát triển có thêm điều kiện để lớn lên và những nguồn lực của Nhà nước, xã hội và thị trường được sử dụng hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại lớp tập huấn “Nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng và hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” khu vực phía Bắc do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức

+ Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2027 là một hoạt động trọng tâm của Đề án 2415. Xin bà cho biết, Cuộc thi sẽ được đổi mới như thế nào để không chỉ lựa chọn, tôn vinh ý tưởng tốt mà thực sự tạo "bệ phóng" cho các mô hình có tiềm năng phát triển, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh và vươn ra thị trường?

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương: Thông điệp của Cuộc thi năm 2027 là "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế". Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là Cuộc thi không phải điểm kết thúc của một ý tưởng khởi nghiệp, mà cần trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái hỗ trợ để những ý tưởng tốt có cơ hội đi tiếp.

Trước hết, tiêu chí của Cuộc thi sẽ chú trọng hơn đến chất lượng và khả năng phát triển của mô hình: tính đổi mới sáng tạo; mức độ ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; khả năng tạo giá trị từ tài nguyên bản địa, đặc trưng vùng miền; hiệu quả kinh tế - xã hội; khả năng tạo việc làm, tăng thu nhập; năng lực xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Một điểm mới là việc giới thiệu chuyên gia AI "AI Women Start Up" đồng hành cùng Cuộc thi để hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến Cuộc thi và hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đây cũng là một cách để chính tổ chức Hội đổi mới phương thức đồng hành, đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ.

Quan trọng hơn, chúng tôi muốn tăng hàm lượng hỗ trợ trước, trong và sau Cuộc thi. Những dự án có tiềm năng cần được kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, tổ chức khoa học - công nghệ, hệ thống phân phối và các đối tác phù hợp để tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận vốn, công nghệ, xây dựng thương hiệu và thị trường.

Như vậy, giá trị của Cuộc thi không chỉ được đo bằng số dự án tham gia hay số giải thưởng được trao. Giá trị lớn hơn là sau Cuộc thi có bao nhiêu ý tưởng được hiện thực hóa, bao nhiêu mô hình đứng vững và phát triển, tạo được sản phẩm có sức cạnh tranh, việc làm, thu nhập và giá trị cho cộng đồng.

Tôi kỳ vọng Cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa một tinh thần khởi nghiệp mới trong phụ nữ: khởi nghiệp dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển gắn với chuyển đổi xanh, trách nhiệm xã hội và giá trị Việt; đồng thời nuôi dưỡng khát vọng xây dựng những doanh nghiệp, thương hiệu do phụ nữ làm chủ có khả năng lớn lên và tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước và quốc tế.

+ Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương!