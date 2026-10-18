Cuộc thi nhặt rác lần đầu tổ chức ở Hà Nội

VIDEO: Người trẻ, gia đình cùng xuống phố nhặt rác trong cuộc thi lần đầu đến Hà Nội.

Sáng 18/10, tại công viên Cầu Giấy, nhiều bạn trẻ và các gia đình hào hứng tham gia cuộc thi SPOGOMI lần đầu tổ chức tại Hà Nội, biến hoạt động nhặt rác thành sân chơi đồng đội, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ những hành động thiết thực.

Gia đình 4 người của chị Tú Anh (phường Tương Mai) phân công nhau thu gom rác để hoàn thành thử thách trong 40 phút. Chị cho biết sự kiện là cơ hội để các con trải nghiệm thực tế, qua đó rèn thói quen phân loại rác.

Các đội thi di chuyển, chủ động tìm kiếm và thu gom rác trong khuôn khổ cuộc thi.

Nam, sinh viên Học viện Quân y, cùng 4 thành viên trong đội hào hứng làm sạch công viên. Hoạt động không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tăng sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đồng đội và mang đến trải nghiệm cuối tuần vui vẻ, ý nghĩa.

Hai anh em Phúc Lâm, học sinh lớp 4 và lớp 1 Trường Tiểu học Giảng Võ, cùng bố mẹ tham gia cuộc thi nhặt rác. Hoạt động không chỉ giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ mà còn mang đến trải nghiệm cuối tuần ý nghĩa, gắn kết các thành viên trong gia đình.

Cuộc thi còn tạo sân chơi gắn kết, khuyến khích mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

Các thành viên hỗ trợ nhau trong quá trình nhặt rác, thể hiện tinh thần đồng đội và sự phối hợp để hoàn thành phần thi.

Ông Kenichi Mamitsuka, đại diện ban tổ chức, cho biết sự kiện nhằm tạo sân chơi cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi lứa tuổi. Ông kỳ vọng giúp người tham gia hình thành thói quen không xả rác và chủ động thu gom rác thải.

Cuộc thi nhặt rác thu hút 27 đội tham gia. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện giúp nâng cao ý thức và khuyến khích người dân giữ vệ sinh không gian công cộng.