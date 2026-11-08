Tới dự và cổ vũ các thí sinh tại lễ khai mạc có: Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thanh Tùng; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Trung Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bùi Thị Kim Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Phạm Xuân Thành - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, khu phố và đông đảo nhân dân địa phương.

Phường Yên Tử tổ chức cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” năm 2026

Với những chủ đề và cách tiếp cận riêng, các thí sinh tập trung giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan của Yên Tử, cùng những nét đặc sắc trong tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm. Qua đó, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Các đại biểu tham dự

Những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên bốn mùa của núi rừng Yên Tử, cùng hành trình hình thành, phát triển và giá trị tư tưởng nhân văn của Phật hoàng Trần Nhân Tông, Thiền phái Trúc Lâm đã trở thành chất liệu sinh động để các thí sinh gửi gắm tình yêu, niềm tự hào đối với vùng đất di sản.

Các thí sinh giới thiệu về Di sản Yên Tử

Qua cách dẫn dắt mạch lạc, lựa chọn thông tin chọn lọc kết hợp cùng hình ảnh, video trình chiếu minh họa và ứng dụng chuyển đổi số, mỗi bài thi đã góp thêm một góc nhìn mới mẻ, thể hiện sự tự tin và khả năng kết nối mạnh mẽ với người nghe.

Mỗi câu chuyện của từng thí sinh đều nhằm giới thiệu, quảng bá Di sản Yên Tử

Đồng hành và cầm cân nảy mực tại cuộc thi là đội ngũ Ban Giám khảo gồm các nhà quản lý, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch và nghệ thuật trên địa bàn TP. Quảng Ninh và phường Yên Tử.

Các phần thi được đánh giá toàn diện, khách quan dựa trên tiêu chí về kiến thức, tính chính xác của nội dung lịch sử - văn hóa, kỹ năng trình bày và khả năng sáng tạo của từng thí sinh.

Đây là hoạt động nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm

Bí thư phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đây là hoạt động nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm; giới thiệu các giá trị nổi bật về thiên nhiên, con người, truyền thống lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch đến đông đảo nhân dân và du khách.

Tượng thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Cuộc thi đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, nhân dân trên địa bàn; tìm kiếm các cá nhân có khả năng thuyết trình, hướng dẫn, quảng bá du lịch và truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị về Di sản thế giới Yên Tử tới cộng đồng trong nước và thế giới.

Các thí sinh tham dự cuộc thi

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị Di sản thế giới Yên Tử; xây dựng hình ảnh người dân Yên Tử văn minh, thân thiện, mến khách.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Tham gia vòng sơ khảo, 33 thí sinh thể hiện kiến thức, kỹ năng thuyết trình và khả năng giới thiệu về Di sản thế giới Yên Tử thông qua phần thi “Tỏa sáng cùng di sản”.

Yên Tử trong sắc thu thiền định

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn không quá 15 thí sinh xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng Chung kết tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử với các phần thi theo nội dung của cuộc thi.

Các thí sinh đạt giải sẽ nhận được nhiều giải thưởng

Các thí sinh đạt giải được trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng; được tham gia các hoạt động quảng bá du lịch của địa phương; được trao bảng danh hiệu giải thưởng cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử”.