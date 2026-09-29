Cuộc thi kể chuyện theo sách: Lan tỏa tình yêu lịch sử, văn hóa đất Cảng

Một phần thi trong vòng chung khảo.

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức theo hình thức sân khấu hóa kể chuyện theo sách, dành cho học sinh trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố nhằm khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Với tác phẩm "Những anh hùng trẻ tuổi - Mạc Thị Bưởi" dựa theo cuốn sách cùng tên do tác giả Nguyễn Thanh Hương biên tập, đội thi đến từ Trường Trung học cơ sở Hà Bắc 1, xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi. Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các đội thi.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng, mỗi câu chuyện mang tới cuộc thi là một lát cắt của lịch sử, một câu chuyện về đất và người Hải Phòng được các học sinh kể lại bằng cách thể hiện giàu hình ảnh, cảm xúc và chuyển tải bằng góc nhìn, cảm nhận và sự sáng tạo của thế hệ trẻ về lịch sử, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa tốt đẹp và tình yêu quê hương đất nước.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các em học sinh thể hiện năng khiếu kể chuyện, thuyết trình và sáng tạo nghệ thuật mà còn là cơ hội để sách trở thành cầu nối thế hệ trẻ với lịch sử, văn hóa và con người Hải Phòng. Qua quá trình đọc và tìm hiểu tác phẩm, các em được tiếp cận lịch sử quê hương bằng một cách gần gũi, sinh động; từ đó hình thành tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với quê hương. Với chủ đề "Đọc sách hôm nay - Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến", cuộc thi còn truyền tải thông điệp về sức mạnh của sách trong việc kết nối tri thức với cảm xúc, quá khứ với hiện tại và truyền thống với khát vọng tương lai.

Từ 46 tác phẩm dự thi của các trường trung học cơ sở ở 43 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố, Ban tổ chức đã chọn ra 10 đội thi xuất sắc tham dự vòng chung khảo.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi trường THCS Hà Bắc 1, xã Hà Bắc.

Mười tác phẩm được thể hiện qua hình thức sân khấu hóa các phần thi được tổ chức theo tiến trình lịch sử, đưa khán giả cùng các thí sinh tham gia vào một hành trình đặc biệt qua các dấu mốc tiêu biểu trong dòng chảy lịch sử, văn hóa của thành phố Hải Phòng và vùng đất Xứ Đông. Từ miền cửa biển với dấu chân người mở đất gắn liền với tên tuổi nữ tướng Lê Chân đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 gắn với người anh hùng Ngô Quyền; từ truyền thống hiếu học, trọng đạo của đất Cảng anh hùng, Xứ Đông văn hiến qua câu chuyện về người thầy Chu Văn An, một biểu tượng của đạo học, nhân cách và tinh thần trọng đạo lý, câu chuyện về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - nhà giáo, nhà thơ, nhà văn hóa, một danh nhân lỗi lạc; nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ; những tấm gương kiên trung trong đấu tranh cách mạng như: Anh hùng Phạm Ngọc Đa, người chiến sĩ cộng sản kiên trung Nguyễn Đức Cảnh...

Không chỉ mang đến những câu chuyện về những danh nhân, anh hùng dân tộc, các em học sinh đã kể những câu chuyện xúc động về lịch sử bảo vệ biển đảo và xây dựng cuộc sống trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ, về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.