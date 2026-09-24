Cuộc thi Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay, quy định thuế TNDN nếu quá phức tạp thì tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp, không khuyến khích được donah nghiệp nhỏ triển khai hoạt động, hộ, cá nhân kinh doanh lên doanh nghiệp. Nên những cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế TNDN phải rất đơn giản.