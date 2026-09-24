Cuộc thi Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường
Sáng 24/9, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã phát động Cuộc thi “Kể chuyện qua video/ảnh về tiếp cận dịch vụ y tế của nữ công nhân môi trường” năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cuoc-thi-ke-chuyen-qua-videoanh-ve-tiep-can-dich-vu-y-te-cua-nu-cong-nhan-moi-truong-419187.htm