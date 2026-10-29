Cuộc thi 'Hương sắc xứ trà' đưa văn hóa trà lên không gian số

Hướng tới Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, cuộc thi ảnh và video clip “Hương sắc xứ trà” được tổ chức nhằm phát huy sức sáng tạo của người trẻ trong quảng bá văn hóa trà và hình ảnh quê hương.

Trước đó, ngày 20.8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Thông tin tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi, sau đó triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và các tác giả trong, ngoài tỉnh tham gia.

Cuộc thi gồm 2 thể loại: ảnh và video clip, tập trung khai thác vẻ đẹp vùng chè, hoạt động sản xuất, chế biến trà, những làng nghề truyền thống và nghệ thuật thưởng trà trong đời sống đương đại.

Thu hái chè Shan tuyết ở xã Đồng Phúc (Thái Nguyên)

Các tác phẩm còn hướng đến những mô hình thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực chè, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, bảo quản và nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo.

Theo thể lệ, tác phẩm dự thi phải được chụp hoặc ghi hình thực tế tại Thái Nguyên, truyền tải câu chuyện và thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào đối với cây chè và văn hóa trà địa phương.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ ngày 28.8 đến hết ngày 9.10.2026. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm ảnh và 1 video clip, bảo đảm yêu cầu về nội dung, chất lượng và bản quyền.

Tác phẩm dự thi phải được chụp hoặc ghi hình thực tế tại Thái Nguyên, truyền tải câu chuyện và thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào đối với cây chè và văn hóa trà địa phương

Tính đến hết ngày 10.10, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 1.300 tác phẩm dự thi của các tác giả trong và ngoài tỉnh, tạo nguồn tư liệu hình ảnh phong phú về cảnh quan, con người và văn hóa trà Thái Nguyên.

Đến ngày 15.10, hơn 393 tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo được đăng tải trên Fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên để phục vụ công tác truyền thông, quảng bá và bình chọn theo thể lệ cuộc thi.

Việc đăng tải các tác phẩm trên nền tảng số mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đưa hình ảnh vùng chè, hoạt động sản xuất trà và những câu chuyện văn hóa đến gần hơn với người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Thông qua góc nhìn sáng tạo của người tham gia, cuộc thi hướng đến giới thiệu văn hóa trà trong mối liên hệ với đời sống, sinh kế và hoạt động du lịch, từ những đồi chè, làng nghề đến không gian thưởng trà truyền thống.

Người dân tại đồi chè Cầu Đá, xã La Bằng (Thái Nguyên)

Theo kế hoạch, thời gian chấm chung khảo và công bố kết quả diễn ra từ ngày 16 đến 25.10; thời gian tiếp nhận khiếu nại từ ngày 26 đến 30.10; dự kiến trao giải vào đầu tháng 11 tới.

Cơ cấu giải thưởng gồm các giải tập thể dành cho đơn vị triển khai hiệu quả, giải thưởng cho tác giả hoặc nhóm tác giả ở 2 thể loại ảnh và video clip, cùng giải phụ dành cho tác phẩm có tổng điểm tương tác cao nhất ở mỗi thể loại.

Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên năm 2026, tạo thêm nguồn nội dung truyền thông về văn hóa trà, góp phần quảng bá hình ảnh vùng chè và mở rộng khả năng kết nối văn hóa với du lịch.