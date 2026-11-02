Cuộc thi 'Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ': 4 nhiệm vụ ngành Giáo dục cần làm

Cuộc thi trực tuyến Học Bác kết nối giáo dục với khoa học công nghệ

Sáng 2/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến Học Bác với chủ đề “Học Bác - Hiểu Đảng - Phát triển giáo dục - Làm chủ khoa học công nghệ”, đồng thời tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, nguồn chỉ dẫn quý báu đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi.

Trong giai đoạn phát triển mới, việc học tập, thực hành theo Bác cần được chuyển hóa thành những việc làm tự giác, thường xuyên, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đối với ngành Giáo dục, việc học tập theo Bác có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện sứ mệnh đào tạo con người, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Những lời dạy của Người về giáo dục, tinh thần tự học, đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo luôn là nguồn động viên các thế hệ thầy cô, cán bộ quản lý và người học nỗ lực cống hiến.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cho rằng, những giá trị về tinh thần cầu thị, phương pháp làm việc khoa học, gần gũi thực tiễn và sự quan tâm đến con người trong tư tưởng, phong cách của Bác cần được vận dụng trong quá trình đổi mới giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Thứ trưởng, cuộc thi trực tuyến Học Bác là hình thức tìm hiểu, học tập nhằm lan tỏa nội dung sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ Bộ. Nội dung cuộc thi kết nối việc nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Qua đó, cán bộ, đảng viên và các đối tượng tham gia có thêm điều kiện củng cố kiến thức, hiểu rõ hơn những định hướng phát triển đất nước cũng như trách nhiệm của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.

Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, đồng chí Nguyễn Diệu Cúc, đảng viên Chi bộ Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục, đại diện cán bộ, giảng viên, người lao động và người học trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT cam kết tham gia nghiêm túc, chủ động chia sẻ kiến thức, lan tỏa tinh thần học tập và thực hành theo Bác.

Việc học tập cũng cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể như cải tiến bài giảng, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới quy trình làm việc và ứng dụng hiệu quả các công cụ số.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm sau cuộc thi trực tuyến Học Bác

Cùng với phát động cuộc thi, hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW và một số nội dung trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh và các đại biểu tham quan phòng thi trực tuyến.

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt hai chuyên đề: Những nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT, ngành Giáo dục; một số nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa những nội dung đã được quán triệt thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW; đưa nội dung học tập, thực hành theo Bác vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đề cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy và người đứng đầu.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hằng năm, trong đó kế hoạch toàn khóa phải hoàn thành trong tháng 11/2026. Các nhiệm vụ cần xác định rõ người phụ trách, thời hạn và kết quả; mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung thực hành gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, tránh hình thức.

Thứ ba, gắn việc thực hành theo Bác với nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện chính sách và thực hiện nhiệm vụ của ngành; tập trung giải quyết khó khăn từ thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người học, nhà giáo.

Thứ tư, đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra, giám sát; gắn kết quả thực hành theo Bác với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; biểu dương, nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi trực tuyến Học Bác với tinh thần tự giác, nghiêm túc, trung thực, coi trọng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác; giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị và tổ chức cuộc thi.