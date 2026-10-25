Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 thúc đẩy quảng bá du lịch Hải Phòng

TP Hải Phòng được chọn là nơi diễn ra các đêm thi chung khảo, chung kết toàn quốc và là địa điểm lưu trú, huấn luyện, tổ chức nhiều hoạt động quan trọng cho các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Về điểm gặp gỡ giữa Hải Phòng và cuộc thi năm nay, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Hải Phòng được bồi đắp, nuôi dưỡng bởi rừng, biển, những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử nghìn năm. Trong nhịp phát triển hôm nay, nơi đây trở thành một thành phố tươi đẹp, năng động, tràn đầy sức sống và khát vọng vươn xa. Tinh thần ấy cùng gặp gỡ với chủ đề “Miền hương sắc” của Hoa hậu Việt Nam năm 2026 - cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người con gái Việt Nam hôm nay: Hiện đại, có tri thức, có chiều sâu văn hóa, biết trân quý những giá trị đã làm nên hồn cốt dân tộc”.

Từ cảnh quan biển, đảo đến các di sản văn hóa, Hải Phòng có nhiều chất liệu để Ban tổ chức cuộc thi đưa vào các hoạt động đồng hành cùng thí sinh.

Theo đó, trong hơn 2 tháng qua, các thí sinh đã có nhiều trải nghiệm tại Hải Phòng như: Dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa tại quần đảo Cát Bà; khám phá vịnh Lan Hạ… Mỗi thí sinh được xem như một đại sứ, kể lại những câu chuyện về văn hóa và con người đất cảng.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong trang phục áo dài lấy cảm hứng từ hoa phượng - loài hoa đặc trưng của TP Hải Phòng.

Đồng hành cùng cuộc thi là Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn (phường Đồ Sơn). Ban tổ chức đánh giá cao không gian sinh thái biển trong lành, hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ, khép kín của khu du lịch.

Một trong những điểm nhấn của cuộc thi là đêm chung khảo toàn quốc diễn ra vào đầu tháng 10. Sân khấu lộng lẫy được dựng ngoài trời tại quảng trường biển thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, với quy mô khoảng 3.000 khán giả. Cảnh quan biển, mặt nước và đường chân trời tại đây được khai thác như phông nền tự nhiên của sân khấu; hài hòa với thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen, gợi vẻ nữ tính, thanh lịch, nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Mỗi thước phim, hình ảnh về các thí sinh cùng cảnh sắc, con người Hải Phòng là tư liệu truyền thông phong phú, làm nổi bật một thành phố vừa có chiều sâu lịch sử, văn hóa, vừa hiện đại, năng động, bứt phá.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 (từ trái sang): Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh.

Nguyễn Thị Vân Nhi, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ: "Là người con của Hải Phòng, tôi tự hào khi quê hương ngày càng phát triển, được nhân dân và du khách biết tới và yêu mến. Tôi hy vọng các thí sinh có những trải nghiệm đáng nhớ tại cuộc thi. Trong đó, các thí sinh đến từ Hải Phòng hãy bồi đắp bản lĩnh, tình yêu, trách nhiệm với quê hương; bằng khả năng của mình lan tỏa hình ảnh mảnh đất và con người Hải Phòng hào hùng, hào hoa, hào hiệp, phóng khoáng".

Qua việc đăng cai tổ chức cuộc thi, Hải Phòng có thêm kinh nghiệm trong công tác tiếp đón, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội giải trí quy mô lớn; hướng tới đưa đô thị cảng trở thành điểm đến tiêu biểu trong khu vực.