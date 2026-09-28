Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 trở lại tại Đà Nẵng

Chiều 28/9 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 (Miss Southeast Asia Entrepreneur 2026) tổ chức họp báo công bố thông tin về mùa thi lần thứ hai, trong đó nhấn mạnh định hướng tăng cường các hoạt động cộng đồng bên cạnh giao lưu văn hóa và kết nối doanh nhân trong khu vực.

Ban tổ chức và Giám khảo cuộc thi tại buổi họp báo.

Cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Linamedia tổ chức và đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng cấp giấy phép tổ chức.

Bà Vũ Trần Thúy Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026, Trưởng khoa Chăm sóc sắc đẹp, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, Chủ tịch sáng lập OVA Group cho biết, cuộc thi chú trọng công tác chuẩn bị và đặt yếu tố kết nối, trải nghiệm của thí sinh trong suốt hành trình bên cạnh các hoạt động chuyên môn.

Theo kế hoạch, vòng Chung kết diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 28/11 đến 1/12/2026. Thay vì chỉ tập trung vào đêm trao giải, chương trình được xây dựng thành hành trình kéo dài nhiều ngày, kết hợp các hoạt động văn hóa, quảng bá điểm đến, giao lưu doanh nghiệp và hoạt động cộng đồng.

Ngày 28/11, các thí sinh tập trung tại TP Đà Nẵng và tham gia Photo tour, ghi hình quảng bá chương trình, đồng thời trải nghiệm văn hóa địa phương. Ngày 29/11 diễn ra chương trình giao lưu doanh nhân “Gặp gỡ và Kết nối Doanh nhân Đông Nam Á++” cùng các phần thiNgày 30/11, thí sinh tham gia hoạt động cộng đồng trước khi bước vào Đêm Chung kết - Trao giải Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026. Ngày 1/12, các tân Hoa hậu, Á hậu cùng những người đẹp của mùa thi thứ hai tiếp tục chụp ảnh và thực hiện các nội dung ghi hình sau Chung kết.

Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 Vũ Trần Thúy Hồng thông tin tại họp báo.

Điểm đáng chú ý của mùa thi năm nay là các hoạt động sau đăng quang tiếp tục được triển khai tại Đà Nẵng và Hà Nội. Bà Vũ Trần Thúy Hồng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các Hoa hậu, Á hậu và thí sinh đoạt giải dự kiến tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như thăm bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Nhi tại Đà Nẵng; thực hiện chương trình “Tết sẻ chia”; tổ chức nấu cháo, trao các suất ăn miễn phí tại Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, chuỗi hoạt động này nhằm duy trì sự tham gia của những người đoạt giải trong các chương trình hướng tới cộng đồng, thay vì chỉ giới hạn ở thời gian diễn ra cuộc thi. Qua đó, hình ảnh nữ doanh nhân được gắn với trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và khả năng kết nối nguồn lực cho các hoạt động thiết thực.

Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á được tổ chức lần đầu vào năm 2023, với sự tham gia của các nữ doanh nhân đến từ nhiều quốc gia trong khu vực như Lào, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Indonesia. Một số Đại sứ, phu nhân Đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao các nước cũng tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Các đại biểu nhân nút khai mạc Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026.

Từ những hoạt động gặp gỡ, giao lưu của mùa đầu tiên, cuộc thi năm 2026 tiếp tục mở rộng không gian kết nối giữa nữ doanh nhân, doanh nghiệp, khách mời quốc tế và các tổ chức liên quan. Các hoạt động được định hướng không chỉ tạo cơ hội trao đổi về văn hóa, mà còn tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự kết nối trong cộng đồng doanh nhân Đông Nam Á.

Theo định hướng của Ban Tổ chức, cuộc thi đề cao hình ảnh người phụ nữ hiện đại với nhiều yếu tố bên cạnh vẻ đẹp hình thể, trong đó có trí tuệ, bản lĩnh trong hoạt động kinh doanh, khả năng hội nhập, kết nối và trách nhiệm đối với xã hội.

Thông qua mùa thi thứ hai, Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2026 được kỳ vọng tiếp tục tạo thêm không gian giao lưu giữa các nữ doanh nhân trong khu vực, đồng thời đưa các hoạt động cộng đồng trở thành một phần xuyên suốt của chương trình trước và sau thời điểm trao giải.