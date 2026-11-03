Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung 2026: Cất vang lời ca tình hữu nghị Việt – Trung

Năm 2026, giao lưu, hợp tác văn hóa và du lịch Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó có “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”.

Trên cơ sở góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026, chủ đề “Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung”.

Cuộc thi hát ca khúc tiếng Trung năm 2026 với chủ đề "Tiếng hát chạm đến trái tim - Cất vang tình hữu nghị Việt - Trung". Ảnh: Ban tổ chức

Lấy âm nhạc làm cầu nối giao lưu văn hóa, cuộc thi hướng tới giới thiệu những nét đẹp trong âm nhạc Việt Nam và Trung Quốc, tạo cơ hội để người tham gia tìm hiểu văn hóa, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Trung và phát huy năng khiếu ca hát.

Đây cũng là dịp phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng những nhân tố có tiềm năng trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, chuyên ngành thanh nhạc. Qua những phần trình diễn, người dự thi có điều kiện thể hiện tình cảm, cảm nhận nghệ thuật và khả năng ngôn ngữ, đồng thời giao lưu với nghệ sĩ, người yêu âm nhạc.

Công dân Việt Nam từ đủ 15 đến 45 tuổi, đang hoặc đã học tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo; đồng thời là những người yêu thích âm nhạc, văn hóa Trung Quốc và có năng lực ca hát đều có thể dự thi.

Người dự thi có thể đăng ký theo hình thức đơn ca hoặc nhóm, tối đa 5 thành viên, với tổng độ tuổi không quá 150 tuổi. Cuộc thi không thu lệ phí tham dự.

Các thí sinh lựa chọn ca khúc trong danh mục do Ban tổ chức tuyển chọn, thẩm định và phê duyệt. Bài hát được trình bày bằng tiếng Trung phổ thông, ưu tiên những ca khúc đương đại có nội dung nhân văn tích cực, ca ngợi tình yêu, tình hữu nghị, hòa bình và các chủ đề phù hợp; khuyến khích biểu diễn những làn điệu dân ca Trung Quốc.

Tác phẩm dự thi cần phù hợp với lứa tuổi, thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa tốt đẹp, bảo đảm tinh thần hữu nghị giữa hai nước. Trang phục biểu diễn phải lịch sự, phù hợp với phong cách, thể loại bài hát và được Ban tổ chức kiểm duyệt.

Cuộc thi được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 30-10, gồm các vòng sơ khảo, chung khảo và chung kết. Vòng sơ khảo được tổ chức thông qua xét duyệt hồ sơ và video dự thi. Vòng chung khảo diễn ra tại ba khu vực: Miền Trung vào ngày 24-11 tại Đà Nẵng, miền Nam vào ngày 26-11 tại Cần Thơ và miền Bắc vào ngày 28-11 tại Quảng Ninh.

Vòng chung kết và lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 8-12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Đặc biệt, trong khuôn khổ đêm chung kết còn có chương trình giao lưu nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn những ca khúc Việt Nam bằng tiếng Việt. Đây là một trong những hoạt động góp phần thể hiện tinh thần giao lưu, trao đổi văn hóa hai chiều giữa nghệ sĩ và công chúng hai nước.

Ban tổ chức sẽ trao 3 giải Nhất (50 triệu đồng/giải), 5 giải Nhì (20 triệu đồng/giải) cùng huy chương, giấy chứng nhận và quà tặng.

Ngoài ra, còn có 7 giải chuyên đề, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, dành cho các thí sinh nổi bật ở những phương diện như phát âm tiếng Trung, biểu diễn sân khấu, sáng tạo, phong cách trình diễn và sự yêu thích của khán giả.

Với hình thức tổ chức trên phạm vi toàn quốc, nội dung thi gắn kết năng lực ngôn ngữ và nghệ thuật biểu diễn, cuộc thi mở ra cơ hội để những người trẻ thể hiện đam mê, giao lưu và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Quốc.

Qua lời ca, tiếng hát và những cuộc gặp gỡ nghệ thuật, chương trình góp phần vun đắp sự thấu hiểu, tôn trọng bản sắc văn hóa mỗi dân tộc, lan tỏa tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.