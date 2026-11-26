Ngày 26/11, tại Hà Nội, Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Giáo dục tài chính thông minh” năm 2026. Cuộc thi thu hút hơn 400 bài dự thi, trong đó có nhiều người là giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh...

Các tác phẩm đề cập đến nhiều khía cạnh của giáo dục tài chính từ cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, quản lý thu nhập đến phòng tránh rủi ro và sử dụng đồng tiền có trách nhiệm. Không ít bài viết được xây dựng từ những câu chuyện thực tế trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi được phát động trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách con người học tập, làm việc và quản lý các nguồn lực trong cuộc sống.

Theo ông Tô Quang Phán, thực tế cho thấy không ít người trẻ còn thiếu kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, từ kiếm tiền đến chi tiêu. Điều này khiến họ dễ rơi vào tình trạng đầu tư, chi tiêu thiếu kiểm soát, đối mặt với nguy cơ mắc bẫy tín dụng đen hoặc trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tài chính công nghệ cao.

Từ thực tế đó, cuộc thi được tổ chức nhằm xây dựng một diễn đàn xã hội mở, kết nối chuyên gia, nhà giáo, phụ huynh, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thiết thực về quản lý tài chính.

Nhà báo Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Từ những câu chuyện đời thường về đồng tiền

Giáo sư Phạm Tất Dong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm kiếm và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc mà còn ở khả năng lan tỏa kiến thức tài chính đến đông đảo công chúng.

Theo ông, một bài viết có giá trị nếu được chia sẻ rộng rãi có thể tiếp tục mang lại kiến thức và kinh nghiệm cho nhiều người khác. Vì vậy, các tác phẩm cần được giới thiệu trên báo chí, đặc biệt là các nền tảng điện tử, để những bài học thiết thực không chỉ dừng lại trong khuôn khổ cuộc thi.

Giáo sư Phạm Tất Dong cũng lưu ý người viết cần xác định rõ đối tượng, nội dung và phương pháp giáo dục. Giáo dục tài chính cho học sinh tiểu học không thể giống với cách tiếp cận dành cho học sinh trung học hay sinh viên. Mỗi nhóm tuổi có khả năng tiếp nhận, thói quen tiêu dùng và nhu cầu khác nhau.

Ông cho rằng thế hệ trẻ hiện nay lớn lên trong môi trường số, có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng nhưng vẫn cần được trang bị kiến thức để sử dụng tiền hợp lý. Do đó, hoạt động giáo dục tài chính cần đổi mới phương pháp, tận dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để tiếp cận người học hiệu quả hơn.

Giáo sư Phạm Tất Dong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Ở góc độ ban giám khảo, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nhận xét, các bài dự thi có thể chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất tập trung chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm trong gia đình. Nhóm thứ hai đề cập cách sử dụng đồng tiền hợp lý, có kế hoạch và hiệu quả. Nhóm thứ ba đưa ra những đề xuất, sáng kiến nhằm giúp cộng đồng nâng cao hiểu biết và thực hành giáo dục tài chính.

Theo ông, những tác phẩm không chỉ kể lại trải nghiệm cá nhân mà còn đề xuất được giải pháp có khả năng áp dụng rộng rãi mang lại giá trị đáng chú ý. Cuộc thi đã tạo cơ hội để giáo viên, học sinh, sinh viên và những người chưa có nhiều điều kiện kinh tế chia sẻ kinh nghiệm quản lý tiền, vượt qua khó khăn và xây dựng cuộc sống tốt hơn.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Giáo dục tài chính trước những rủi ro trong môi trường số

Một trong những vấn đề được đề cập tại buổi lễ là sự cần thiết phải trang bị kiến thức tài chính cho trẻ em và người trẻ từ sớm. Trong bối cảnh các giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, người dùng có thể đối mặt với nhiều hình thức lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, thông báo trúng thưởng, mời gọi việc làm thu nhập cao hoặc quảng cáo đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn.

Thạc sĩ Lê Thị Thúy Sen, Đại biểu Quốc hội và tác giả bộ sách giáo dục tài chính dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 nhấn mạnh, trẻ em cần được tiếp cận kiến thức tài chính phù hợp với độ tuổi. Các em cần biết phân biệt nhu cầu và mong muốn, hiểu giá trị của đồng tiền, hình thành thói quen tiết kiệm và có trách nhiệm với những lựa chọn chi tiêu.

Đại biểu Lê Thị Thúy Sen phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Giáo dục tài chính cũng không chỉ là dạy trẻ cách giữ tiền. Đó còn là giúp các em hiểu tiền được tạo ra từ lao động, biết trân trọng công sức của bản thân và người khác, đồng thời có khả năng nhận diện những rủi ro khi tham gia các hoạt động tài chính.

Nhiều câu chuyện được chia sẻ tại cuộc thi cho thấy những bài học này có thể bắt đầu từ những việc rất gần gũi. Một phụ huynh ở Tây Ninh hướng dẫn con chia tiền thành ba phần dành cho chi tiêu, tiết kiệm và chia sẻ. Một học sinh nhận ra mình chỉ còn khoảng 320.000 đồng vào cuối tháng nhưng không biết tiền đã được sử dụng vào những việc gì. Một bác sĩ ở vùng núi hỗ trợ những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc chi trả viện phí...

Những câu chuyện này cho thấy giáo dục tài chính không đơn thuần hướng đến việc tích lũy tiền bạc mà còn giúp mỗi người biết lập kế hoạch, sử dụng nguồn lực có trách nhiệm và quan tâm đến cộng đồng.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ cung cấp thông tin, tri thức mà còn khơi gợi những hành động thiết thực từ bạn đọc, góp phần nâng cao dân trí và giúp mỗi người có thêm nền tảng để đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Thay mặt Cục Báo chí, bà ghi nhận nỗ lực của ban tổ chức, đội ngũ làm báo của tạp chí và chúc mừng các tác giả đoạt giải vì những giá trị tích cực, bền vững mang lại cho cộng đồng.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Sơn Hải

Những tác phẩm có giá trị thực tiễn

Tại buổi lễ, giải đặc biệt thuộc về tác phẩm “Phá vỡ 'bẫy nghèo' luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm?” của tác giả Lương Thị Xuyến.

Giải nhất được trao cho tác phẩm “Từ bài toán gian hàng xanh đến bài học giữ tiền của học trò” của tác giả Trần Thúy Hà.

Hai giải nhì thuộc về tác phẩm “Từ cân bằng vật chất ngành Lọc hóa dầu đến mô hình 'Bốn ngăn' ở ký túc xá” của tác giả Trương Quang Bình và “Bố mẹ từng 'ném vàng qua cửa sổ', tôi quyết không đi vào vết xe đổ” của tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương.

Ba giải ba được trao cho các tác phẩm “Kinh nghiệm 40 năm giáo dục con về tài chính thông minh của người mẹ đã hơn 70 tuổi” của tác giả Nguyễn Thị Minh; “Giáo dục tài chính thông minh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy và “Con muốn giữ tiền, hay muốn tiền sẽ đẻ ra tiền?” của tác giả Nguyễn Quang Minh.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 12 giải khuyến khích; trao giải cho tác giả có nhiều bài dự thi nhất, tác phẩm có nhiều lượt đọc nhất và tập thể có nhiều tác phẩm tham gia nhất.

Trao giải cho các tác giả đoạt giải Cuộc thi viết “Giáo dục tài chính thông minh” năm 2026. Ảnh: Sơn Hải

Chia sẻ khi nhận giải, chị Lương Thị Xuyến (Trường Tiểu học THCS Hùng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) - chủ nhân tác phẩm đạt giải đặc biệt cho biết, chị mong muốn giáo dục tài chính được quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em ở vùng khó khăn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của gia đình và nhà trường trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho các em.

Từ 17 năm làm công tác giáo dục và thường xuyên đến các thôn, bản hỗ trợ học sinh, chị Lương Thị Xuyến đề cập hoàn cảnh nhiều em phải sống với ông bà do cha mẹ đi làm ăn xa. Một số gia đình thiếu điều kiện và kiến thức để đồng hành cùng con trong học tập, khiến trẻ có nguy cơ bị ảnh hưởng đến việc học và tương lai.

Đại biểu, Ban tổ chức và các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải