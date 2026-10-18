Cuộc thi 'Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa', tạo sân chơi trí tuệ kết nối di sản

Cuộc thi quy tụ 100 học sinh xuất sắc đến từ 41 trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài

Lịch sử và văn hóa là cội nguồn tạo nên bản sắc của mỗi vùng đất, là nền tảng bền vững để hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển của mỗi dân tộc.

Đối với thế hệ trẻ, việc tìm hiểu lịch sử, văn hóa không chỉ là quá trình tiếp nhận tri thức mà còn là hành trình bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị di sản cha ông để lại.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc trong trường học, Sở VHTTDL cùng Sở GĐ&ĐT tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp thiết thực, đưa học sinh đến với bảo tàng, di tích lịch sử và các thiết chế văn hóa; tạo điều kiện để các em được học tập thông qua trải nghiệm thực tế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết, cuộc thi hôm nay là một trong những hoạt động tiêu biểu của chương trình phối hợp đó. Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ, nơi các em học sinh giao lưu, học hỏi và thể hiện hiểu biết của mình, mà còn là dịp để lan tỏa tình yêu lịch sử, văn hóa; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương Gia Lai và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Tại cuộc thi, các em học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông; về những danh nhân, anh hùng dân tộc…

Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đi vào hoạt động ổn định với một không gian phát triển mới, nơi hội tụ những giá trị đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và duyên hải Nam Trung Bộ giàu truyền thống.

Từ đại ngàn Kon Hà Nừng, cao nguyên An Khê đến những bãi biển xanh, hệ thống tháp Chăm cổ kính, vùng đất Tây Sơn lịch sử và kho tàng di sản văn hóa đặc sắc đã tạo nên một diện mạo mới, đa dạng nhưng thống nhất trong bản sắc của tỉnh Gia Lai hôm nay.

“Cuộc thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa” năm 2026 không chỉ phản ánh không gian địa lý rộng mở của tỉnh mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa lịch sử và hiện tại, giữa các vùng văn hóa, giữa truyền thống và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đóc Sở VHTTDL Gia Lai phát biểu khai mạc cuộc thi

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các em học sinh sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông; về những danh nhân, anh hùng dân tộc; các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Bên cạnh đó, các em sẽ hiểu rõ hơn những thành tựu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Từ đó, mỗi em sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương Gia Lai giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Kiến thức lịch sử và văn hóa không chỉ giúp chúng ta hiểu về quá khứ mà còn là hành trang để xây dựng tương lai. Bởi vậy, lãnh đạo Sở VHTTDL Gia Lai cũng mong rằng các em sẽ bước vào cuộc thi với tinh thần trung thực, tự tin và sáng tạo; phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy, bình tĩnh vượt qua từng phần thi.

Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất là mỗi em sẽ mang về cho mình những hiểu biết mới, tình yêu sâu sắc hơn đối với quê hương và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh Gia Lai.