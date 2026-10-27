Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026:Những thanh âm mang đậm dấu ấn xứ Trầm
Tối 26.10, tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết), các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã mang đến Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 (đợt 1) chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh những giá trị âm nhạc truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.
Với thời lượng khoảng 60 phút, chương trình dự thi của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu đến Hội đồng giám khảo và khán giả những thanh âm mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất Nam Trung Bộ, từ tiếng trống Paranưng của đồng bào Chăm, những làn điệu Bài chòi mộc mạc, sâu lắng đến âm hưởng hào hùng của nghệ thuật Tuồng và những khúc nhạc gắn với đời sống cư dân miền biển.
Khép lại phần thi độc tấu là phần trình diễn của nghệ sĩ đàn Bầu Văn Tấn cùng dàn nhạc với liên khúc “Nam Xuân – Nam Ai” và tác phẩm “Nhịp cầu quê hương”.
Được khai thác từ hệ thống 20 bài tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, liên khúc “Nam Xuân – Nam Ai” thể hiện những cung bậc cảm xúc tinh tế qua tiếng đàn Bầu.
Sau phần thi độc tấu, chương được tiếp nối với các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi những âm hưởng truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc giàu tính sáng tạo.
Mở đầu là tác phẩm hòa tấu Tuồng cổ “Hồn Tuồng”, do Hồ Đắc Bích và Đào Duy Kiền biên soạn, với phần biên đạo của Thạc sĩ Nguyễn Ái Quốc và Văn Thiện.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nhung-thanh-am-mang-dam-dau-an-xu-tram-279428.html