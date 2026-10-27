Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026:Những thanh âm mang đậm dấu ấn xứ Trầm

Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa tham gia Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 (đợt 1)

Với thời lượng khoảng 60 phút, chương trình dự thi của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu đến Hội đồng giám khảo và khán giả những thanh âm mang đậm dấu ấn văn hóa vùng đất Nam Trung Bộ, từ tiếng trống Paranưng của đồng bào Chăm, những làn điệu Bài chòi mộc mạc, sâu lắng đến âm hưởng hào hùng của nghệ thuật Tuồng và những khúc nhạc gắn với đời sống cư dân miền biển.

Với các tác phẩm "Vọng" và "Giai điệu đại ngàn", nghệ sĩ Mỹ Trâm đã mở đầu cho phần thi độc tấu của đại diện đến từ tỉnh Khánh Hòa

Lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm, tác phẩm “Vọng” khai thác tiếng trống Paranưng, một trong những nhạc cụ truyền thống gắn bó mật thiết với các sinh hoạt lễ hội và đời sống tinh thần của cộng đồng

Trong khi đó, tác phẩm “Giai điệu đại ngàn” mở ra không gian âm nhạc mang hơi thở núi rừng, với sự kết hợp giữa đàn đá và các nhạc cụ dân tộc. Những lớp âm thanh hòa quyện tạo nên bức tranh âm nhạc vừa khoáng đạt, hùng vĩ, vừa mang sắc thái linh thiêng của đại ngàn

Tiếp nối chương trình, nghệ sĩ đàn Nhị Võ Nguyễn Như Bình cùng dàn nhạc giới thiệu hai tác phẩm “Sắc hương” và “Nhớ”, khai thác những giá trị đặc sắc của nghệ thuật Bài chòi

Nếu như tác phẩm nhạc cổ “Sắc hương” với mỗi giai điệu mang một sắc thái riêng, khi rộn ràng, tươi vui, lúc sâu lắng, da diết, thì ở tác phẩm “Nhớ” tiếng đàn Nhị trở nên mềm mại, giàu sức biểu cảm. Tác phẩm như lời tri ân đối với các thế hệ nghệ nhân đã bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị nghệ thuật dân gian

Khép lại phần thi độc tấu là phần trình diễn của nghệ sĩ đàn Bầu Văn Tấn cùng dàn nhạc với liên khúc “Nam Xuân – Nam Ai” và tác phẩm “Nhịp cầu quê hương”.

Được khai thác từ hệ thống 20 bài tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, liên khúc “Nam Xuân – Nam Ai” thể hiện những cung bậc cảm xúc tinh tế qua tiếng đàn Bầu.

Khép lại phần thi độc tấu là phần diễn tấu đàn Bầu của nghệ sĩ Văn Tấn cùng dàn nhạc với liên khúc “Nam Xuân – Nam Ai” và “Nhịp cầu quê hương”. Các tác phẩm được khai thác từ hệ thống 20 bài tổ của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Sau phần thi độc tấu, chương được tiếp nối với các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi những âm hưởng truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc giàu tính sáng tạo.

Mở đầu là tác phẩm hòa tấu Tuồng cổ “Hồn Tuồng”, do Hồ Đắc Bích và Đào Duy Kiền biên soạn, với phần biên đạo của Thạc sĩ Nguyễn Ái Quốc và Văn Thiện.

Thông qua sự kết hợp giữa tiếng trống, tiếng kèn và các nhạc cụ truyền thống, tác phẩm góp phần tái hiện những nét đặc trưng của nghệ thuật Tuồng, loại hình sân khấu cổ truyền mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc

Tác phẩm hòa tấu “Vượt sóng trùng khơi” do nhạc sĩ Văn Tấn sáng tác, hòa âm, phối khí và chỉ huy dàn nhạc đã mang đến không gian âm nhạc gắn với đời sống của cư dân miền biển

Phần thi được khép lại với hòa tấu “Khúc giao hòa ngày mới”